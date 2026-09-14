Yunan’dan Kaş’ın dibinde Meis provokasyonu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Geçtiğimiz aylarda Eşek Adası’na giderek Yunan bayrağı önünde egemenlik gösterisi yapan Miçotakis, haftasonunu Antalya’nın Kaş ilçesi kıyılarına sadece 2.8 kilometre uzaklıktaki Meis Adası’na giderek silahsızlandırma hükümlerini ihlal ederek gövde gösterisinde bulundu.

APTAL BİZİ SAVAŞA SÜRÜKLEYECEK

Kof kabadayı Miçotakis’in Meis Adasına ziyareti Yunanistan siyasetini de karıştırdı. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tassos Hadjivassiliou, Türkiye’nin ada çevresini milli park ilan ettiğini hatırlatarak, “Meis uzaklarda değildir; Yunanistan’ın egemenlik sınırları içerisinde yer almaktadır. Başbakanın bugünlerde burada bulunması, hükümetin nerede olursa olsun vatanın her bir karış toprağını savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Meis, Yunanistan’ın kalbidir” diyerek tahrikleri artırdı. Muhafazakâr Partisi Başkanı Terry Hatziieremias ise Miçotakis’in ziyaretinin gerilimi tırmandırdığını belirterek, “Bu aptal, seçimleri kaybedecek ve bizi savaşa sürükleyecek. Ama bu tam bir ihanet” şeklinde tepki gösterdi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Diğer yandan Meis Adası’nın statüsü, uluslararası hukuk bakımından açık hükümlerle belirlenmiştir. 1947 Paris Barış Antlaşması’nın 14. maddesiyle Yunanistan’a bırakılan Meis ve diğer Oniki Ada’nın gayri askerî statüsü açıkça hüküm altına alınırken Lozan Barış Antlaşmasının ilgili hükümleri ile 1914 tarihli Altı Büyük Devlet Kararı da Doğu Ege adalarının askerî amaçlarla kullanılmamasına ilişkin statüyü destekleyen düzenlemeler içermektedir. Gazetemize konuşan KKTC İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ise, tepkisini şöyle dile getirdi: “Miçotakis, Meis Adası’nı ziyaret edeceğine Atina’da otursun, ülkesinin ekonomisini düzeltmenin yollarını arasın. Yunanistan’a adalar silahlandırılmama ve asker bulundurmama şartına bağlı emanet edilmiştir. Emanetçi başı Miçotakis, Meis Adası’nı iki tane üçayaklı ağır makineli tüfekle mi koruyacak? Miçotakis’in Meis ziyareti, İsrail’e bağımlılık selamı vermek anlamına geliyor. İsrail’in Türkiye’ye karşı müttefik toplama ve Türkiye’yi çevreleme çabalarına Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi alet oluyor. 86 milyonluk, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip, dünyanın önemli savunma sanayilerinden birini geliştirmiş Türkiye’yi kuşatamayacaklarının onlar da farkında. Ancak Siyonist yaklaşım, kendi çıkarları uğruna Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı feda etmekten çekinmiyor. Yunanistan’ın akılcı olması ve bu oyuna gelmemesi gerekir.

İSRAİL’İN GAZINA GELMESİNLER

“Ege’de bir çatışma, Kıbrıs’ta bir çatışma onların toprak kaybıyla sonuçlanır. İsrail’de Netanyahu seçim kazanacak diye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mayınlı bir tarlaya girmesinin hiçbir mantığı ve uluslararası ilişkilerde karşılığı yoktur. Türkiye, Doğu Akdeniz’in stratejik öneminin Siyonist İsrail ile tavan yaptığının farkındadır. Kıbrıs’a 1974’te yapılan Barış Harekâtı sonrası huzur gelmiş ve bölge, çevresel etkilere karşı çok daha güçlü bir konuma ulaşmıştır. Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve İsrail Türkiye’yi dengelemeyi başaracak, askeri kapasite, politik güç ve jeopolitik stratejiye hiçbir zaman sahip olamamışlardır, bundan sonra da olmaları mümkün değildir.”