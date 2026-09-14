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Siyaset Türkiye'den katliamcı Yunanistan'a yalanlama
Siyaset

Türkiye'den katliamcı Yunanistan'a yalanlama

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Türkiye'den katliamcı Yunanistan'a yalanlama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddetti. Açıklamada, Yunanların yaptığı Türk katliamları hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu vesileyle, Yunanistan'ın o dönemde Anadolu'da sivil halka karşı "toplu katliamlar ve yıkımlar" gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

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