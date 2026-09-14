LGBT operasyonlarına sessiz kalanların gözdesi Amor dehşete düştü! Bakın sebebi ne?

Türkiye’de 5 il merkezli toplam 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından Avrupa’dan peş peşe tepkiler geldi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, LGBTİ+ aktivistleri ve derneklerine yönelik işlemleri hedef alarak Türkiye’ye ağır eleştiriler yöneltti.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonları “Türkiye’deki baskının şok edici bir tırmanışı” şeklinde nitelendirdi.

Topluma belirli bir ahlak anlayışının dayatıldığını ileri süren Amor, bunun temel haklara ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğunu öne sürerek, “Bu yaklaşım, ülkeyi son derece karanlık bir yola sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar 15 ile uzandı

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonundaki soruşturmalar kapsamında toplam 15 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturmaların “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “fuhuş”, “müstehcenlik” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak” gibi suçlamalar kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Operasyonlarda çeşitli adresler, eğlence mekanları ve derneklerde aramalar yapılırken çok sayıda kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

BM raportörlerinden de Türkiye'ye çağrı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor’un ardından Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan özel raportörlerden de açıklamalar geldi.

BM İnsan Hakları Savunucularının Durumu Özel Raportörü Andrea Bolaños Vargas, operasyonlardan “derin endişe” duyduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Vargas, yalnızca meşru insan hakları faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını ve LGBTİ+ hak savunucularının faaliyetlerini baskı veya misilleme endişesi olmadan sürdürebilmesinin güvence altına alınmasını istedi.

“Dehşete düşmüş durumdayım”

Birleşmiş Milletler Birlik ve Toplanma Özgürlüğü Raportörü Gina Romero ise tepkisini daha da ileri taşıdı.

Romero, LGBTİ+ aktivistleri ve örgütlerine yönelik kendisine ulaşan bilgiler karşısında “dehşete düşmüş durumda” olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili bilgi toplamayı sürdüreceğini açıklayan Romero, elde ettiği bilgileri Türk hükümetiyle resmî olarak paylaşacağını da duyurdu.

Milli Gazete ve Yeni Asya sessiz, Amor tepkili

Operasyonlar sonrasında yaşanan tartışmanın bir başka boyutunu ise Milli Gazete ve Yeni Asya’nın tutumu oluşturdu.

Daha önce LGBT konusunda iktidara yönelik eleştirileriyle gündeme gelen iki gazetenin operasyonlara destek veren bir açıklama veya habere yer vermediği yönündeki eleştiriler gündemdeki yerini korurken, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor’un operasyonlara karşı sert çıkışı dikkat çekti.