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Gündem Bakan talimatı verdi: Operasyon başlatıldı, 1008 kişi gözaltına alındı
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Bakan talimatı verdi: Operasyon başlatıldı, 1008 kişi gözaltına alındı

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Bakan talimatı verdi: Operasyon başlatıldı, 1008 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla 48 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 1008 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığı, 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak çalışmalar yürütüldü. Açıklamada, hakkında gözaltı kararı verilen toplam 1008 şüphelinin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme yada tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sanal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sanal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sanal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildiği aktarıldı.

 

Bakanlığın açıklamasında, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

 

BAKAN ÇİFTÇİ: EKRANLARIN ARKASINA SAKLANANLARA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar; devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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