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Dünya Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu
Dünya

Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu

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Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın batısındaki demir yolu altyapısı ile Odessa’daki liman ve lojistik tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık, hedef alınan noktaların askeri yüklerin taşınması, depolanması ve dağıtılması için kullanıldığını öne sürdü.

Ukrayna’nın batısındaki demir yolu bağlantıları ve Odessa’nın deniz taşımacılığı altyapısı, Rus ordusunun saldırılarına ilişkin açıklamasında öne çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden askeri sevkiyat yapıldığını belirttiği demir yolu altyapı unsurlarına yönelik saldırıların sürdürüldüğünü duyurdu.

Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, Odessa kenti ve Odessa bölgesinde askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezleri ile insansız hava araçları (İHA) üretim atölyesinin vurulduğu kaydedildi.

Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan gemi ile limanların çalışmasını sağlayan trafo merkezlerinin hedef alındığını bildirilen açıklamada, "Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurlarına yönelik saldırılar sürdürüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

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