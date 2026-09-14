İçme suyu barajında korkutan görüntü: Binlerce balık kıyıya vurdu
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Çanakkale’de Ayvacık Barajı’nda toplu balık ölümleri görüldü. Barajın farklı noktalarında binlerce balık kıyıya vururken, ölümlerin nedeninin belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Ayvacık Barajı’nda binlerce balık kıyıya vurdu. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, barajda saha incelemesi yaptı. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alındı.
BALIK ÖLÜMLERİ BİRDEN FAZLA BÖLGEDE GÖRÜLDÜ
Ekiplerin saha incelemelerinde, balık ölümlerinin tek bir noktada yoğunlaşmadığı belirlendi.
Ölü balıkların baraj gölünün birden fazla bölgesinde bulunduğu tespit edildi.
BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU
Ayvacık Barajı’nın kıyılarına vuran binlerce balığın iri yapıda olduğu görüldü.