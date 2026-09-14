Ailemizi zehirleyen eşcinsellere karşı “Ailem güvende” operasyonu! Sapkın Homoların inlerine girildi!

Sebahattin Ayan İstanbul

Başta ABD olmak üzere AB, Alman Vakıfları, Soros ve kökü dışarıda yapıların fonladığı, Türkiye’de ise başını CHP ile YP’nin çektiği muhalefet partilerinin açıktan destek verdiği eşcinsel sapkınlara karşı nihayet harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda başlatılan “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 15 ilde düzenlenen operasyonda, Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan LGBTİ’li sapkınlara ağır darbe vuruldu. Soruşturmalar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

BATI’NIN FONLARI DEŞİFRE OLDU

Para karşılığında erkeklerle fuhuş yaptığı belirtilen bir tanığın beyanları üzerine başlatılan “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporuna göre ise 2021–2026 döneminde yabancı veya uluslararası nitelikte olduğu anlaşılan 37 Haçlı kurumundan Türkiye’deki sapkın oluşumlara 209 defa nakit transferi yapıldığı ve sadece altı derneğe toplam 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı tespit edildi. Erişim engeli getirilen sapkın derneklerin ve eşcinsel ünlülerin de yer aldığı 73 sosyal medya hesabı ve internet siteleri ise şunlar:

SANAL HESAPLAR KARARTILDI

“KAOS GL, SPoD LGBT+, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Unikuir Derneği, Lambadaistanbul LGBT+ Dayanışma Derneği, 17 Mayıs Derneği, HEVİ LGBT+ Derneği, Kırmızı Şemdiye Derneği, Genç LGBT+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Maumma LGBT+ Derneği, Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derrneğüi, Queer Adana, Antalya Biz Derneği, Keskesor LGBTİ+, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, CETAD, Velvele, GZone, Ayı Sözlük, Boysan’ın Evi, LGBTI News Turkey, İstanbul LGBT+ Onur Haftası, İstanbul Trans Onur Haftası, Ankara Onur Haftası, İzmir Onur Haftası, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, Boğaziçi Üniversitesi LGBT+ Çalışmaları Kulübü, Bilkent Renkli Düşün, İstanbul Üniversitesi Radar, Queer Deer Hacettepe Üniversitesi, Enes Hocaoğulları, Yasemin Öz, Ali Erol, Ali Özbaş, Zeynep Esmeray Özadikti, Buse Kılıçkaya, Şevval Kılıç, Levent Pişkin, Yıldız Tar, İlker Hepkaner, Mert Bell, Mika Can Raun, Seyhan Arman, Kuir Tıp Öğrencileri Ağı, Renkli Güvercin LGBTIQ, GoFor, Hormon Hakkım Kolektifi, Kuir Baykuş, Gala Derneği, ÜniKuir2, Kuir Konya, Eşitlik içim Eğitimciler, Kapsama Alanı, Aşko Anlat, Sportif Lezbon, Arya’ya Ne Oldu, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Direnişin Renkleri, Pozitif Dayanışma, Bodrum kadın Platformu, Barış için LGBT+, Sivil Alan Araştırmaları, Demos Araştırma, Eşitlik için Kadın Platformu, Qlub, Ünikuir Derste, Zemgiinn, ALL Inclusive Mag, LISTAG, Boğaziçi LGBTIA, İnter Dayanışma, LGBT Türkiye.”

GÜRLEK: ÇOCUKLARI KORUYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şunları söyledi: “2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda; çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.”

LGBTİ’ye alan tanınmamalı

Operasyona destek veren Milli Strateji Platformu Başkanı Gazetieci Özlem Doğan ise, şunları dile getirdi: “Operasyon bir devrim niteliği taşıyor. Her türlü sapkınlığın merkezi olan LGBT derneklerine yapılan operasyonlar ve incelemeler, bu derneklerin Türk aile yapısını bozmak için yurtdışından nasıl fonlandıklarını da açığa çıkardı. Nüfusumuzu düşürmek hatta yok etmek, yozlaşmayı hızlandırmak için faaliyet gösteren sapkın kuruluşların incelemeye alınması ve kapatılmasının yanı sıra LGBTİ‘ye tüm alanlarda faaliyet yasağı getirilmeli. Her türlü sapkınlığın ve yozlaşmanın ardından bunlar çıkıyor. Başta ABD ve Almanya olmak üzere yabancı vakıflar ve yabancı misyon şefleri tarafından desteklenen LGBTİ, bir zamanlar topraklarımızı işgale gelen düşmanların bugünkü temsilcileridir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihnini işgal etmeye çalışan bu kirli mihraklara karşı alınacak olan en güzel ve en kesin yöntem LGBTİ’ye alan tanımamak ve cinsiyet iptal etme operasyonlarına yasak getirmek olacaktır.”