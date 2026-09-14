Tıp bilgini İbn-i Sina’nın övdüğü şifa dediği incir alırken dikkat edin: Her derde şifa biiznillah

İncirde tüketicilerin karşılaşabileceği sorun yalnızca kurtlanma değil. Uygun olmayan koşullarda bekletilen ürünlerde küflenme ve bozulma da meydana gelebiliyor. İncirin üzerinde belirgin küf oluşumu, alışılmadık kötü koku, aşırı nemlenme veya normal renginden farklılaşma görülmesi halinde ürünün tüketilmemesi gerekiyor. Küflenmiş bir incirin yalnızca görünen bölümünü keserek geri kalan kısmını tüketmek güvenli bir yaklaşım olarak kabul edilmemeli. İncir satın alırken ürünün genel görünümünün yanı sıra ambalajın durumuna da bakılması gerekiyor. Ambalajın içinde yoğun nem, olağan dışı lekeler veya böceklenme belirtileri bulunması durumunda ürün tercih edilmemeli. Açıkta satılan incirlerde ise ürünlerin bulunduğu ortamın temizliği ve muhafaza koşulları önem taşıyor. Çok sıcak veya nemli ortamlarda uzun süre bekletilen ürünlerde kalite kaybı ve bozulma riski artabiliyor. Ambalajlı ürünlerde ise son tüketim tarihi, ambalajın sağlamlığı ve ürünün saklama talimatları kontrol edilmeli. İncirin satın alındıktan sonra nasıl muhafaza edildiği de ürünün dayanıklılığını etkiliyor. Nemden ve aşırı sıcaktan uzak tutulması, ambalajın uygun şekilde kapatılması ve ürünün düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Uzun süre saklanacak incirlerde böceklenme veya bozulma belirtilerinin erken fark edilmesi için ürünlerin zaman zaman gözden geçirilmesi önem taşıyor. Şüpheli bir ürün fark edildiğinde diğer incirlerin de kontrol edilmesi gerekiyor. İncirin kurtlu olup olmadığını anlamak için karmaşık yöntemlere ihtiyaç bulunmuyor. Dış yüzeydeki delik ve anormal izleri kontrol etmek, şüpheli ürünleri ortadan kesmek ve iç kısmında kurt, larva, ağ benzeri oluşum veya belirgin bozulma olup olmadığına bakmak yeterli bir ön kontrol sağlayabiliyor. Özellikle çocuklara ve aile bireylerine ikram edilmeden önce şüpheli görünen incirlerin kontrol edilmesi, istenmeyen durumların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Tüketici açısından temel kural ise basit: Dış görünüşü şüphe uyandıran, iç kısmında böceklenme veya bozulma görülen incir tüketilmemeli. İncir de geleneksel kaynaklarda bağırsakları yumuşatıcı, balgam söktürücü ve idrar artırıcı özellikleriyle anılan besinler arasında yer alır. Öte yandan İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva şifa incir ve zeytinyağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese öneriliyor.