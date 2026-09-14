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Tıp bilgini İbn-i Sina’nın övdüğü şifa dediği incir alırken dikkat edin: Her derde şifa biiznillah

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Giriş Tarihi:

Tıp bilgini İbn-i Sina’nın övdüğü şifa dediği incir alırken dikkat edin: Her derde şifa biiznillah

Tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina'nın önerdiği reçeteler her derde deva oluyor. İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva diyerek övdüğü yaz aylarının sevilen meyvelerinden incir, kurutularak yıl boyunca tüketiliyor. Ancak özellikle uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünlerde böceklenme ve kurtlanma meydana gelebiliyor. Dışarıdan sağlam görünen incirlerin iç kısmında oluşabilecek belirtileri bilmek, tüketicilerin daha dikkatli seçim yapmasını sağlıyor.

#1
Foto - Tıp bilgini İbn-i Sina’nın övdüğü şifa dediği incir alırken dikkat edin: Her derde şifa biiznillah

İncir, taze tüketimin yanı sıra kurutulmuş olarak da sofralarda geniş yer buluyor. Besleyici yapısı ve uzun süre saklanabilmesi nedeniyle özellikle kurutulmuş incir yoğun ilgi görüyor. Fakat ürünün hasattan sonra geçirdiği süreç, kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Nem, sıcaklık ve uygun olmayan depolama koşulları incirin yapısında değişikliklere neden olabiliyor. Bunun yanında çeşitli böceklerin ürüne zarar vermesi de mümkün. Bazı durumlarda bu zarar meyvenin dış yüzeyinde belirgin bir şekilde görülürken, bazı durumlarda incirin iç kısmında kalabiliyor.

#2
Foto - Tıp bilgini İbn-i Sina’nın övdüğü şifa dediği incir alırken dikkat edin: Her derde şifa biiznillah

Tıp tarihinin en önemli isimlerinden İbn-i Sina, El-Kanun fi't Tıbb adlı eserinde yer verdiği inciri, Tüketicilerin ilk olarak incirin dış görünümünü kontrol etmesi gerekiyor.

#3
Foto - Tıp bilgini İbn-i Sina’nın övdüğü şifa dediği incir alırken dikkat edin: Her derde şifa biiznillah

Kabuk üzerinde normal olmayan küçük delikler, sap bölümünde bozulma, anormal renk değişiklikleri ve ince döküntüler böceklenme açısından şüphe oluşturabiliyor. İncirin olması gerekenden daha fazla yumuşaması veya belirli bölgelerinde çökmeler meydana gelmesi de dikkat edilmesi gereken işaretler arasında yer alıyor. Ancak bu belirtilerin tek başına kesin olarak kurtlanma anlamına gelmediği, en doğru kontrolün ürünün içinin incelenmesiyle yapılabileceği unutulmamalı.

#4
Foto - Tıp bilgini İbn-i Sina’nın övdüğü şifa dediği incir alırken dikkat edin: Her derde şifa biiznillah

Özellikle kurutulmuş incirlerde dış görünüş yanıltıcı olabiliyor. Bu nedenle şüpheli ürünün ortadan ikiye ayrılarak incelenmesi en pratik kontrol yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. İncirin iç kısmında hareket eden bir larva veya kurt görülmesi, ince ağ benzeri oluşumların bulunması ya da meyvenin bazı bölümlerinde tünel şeklinde boşluklar oluşması ürünün tüketilmemesi gerektiğini gösteriyor. İç bölümde olağan dışı koyulaşma, yoğun renk değişimi veya belirgin bozulma görülmesi halinde de ürünün tüketilmemesi gerekiyor. Kurutulmuş incirin yapısındaki değişiklikler, bazı bozulma belirtilerinin fark edilmesini güçleştirebiliyor. Meyvenin dış kısmı sağlam görünürken iç bölümde böceklenme meydana gelebiliyor. Bu nedenle özellikle uzun süre saklanmış ürünlerde yalnızca dış görünüşe bakarak karar verilmemesi önem taşıyor. Birkaç incirin kesilerek kontrol edilmesi, ürünün genel durumu hakkında daha sağlıklı fikir verebiliyor. Satın alınan incirlerin evde de belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı ambalaj içerisinde bir üründe böceklenme fark edilmesi halinde diğer incirlerin de tek tek incelenmesi faydalı oluyor.

#5
Foto - Tıp bilgini İbn-i Sina’nın övdüğü şifa dediği incir alırken dikkat edin: Her derde şifa biiznillah

İncirde tüketicilerin karşılaşabileceği sorun yalnızca kurtlanma değil. Uygun olmayan koşullarda bekletilen ürünlerde küflenme ve bozulma da meydana gelebiliyor. İncirin üzerinde belirgin küf oluşumu, alışılmadık kötü koku, aşırı nemlenme veya normal renginden farklılaşma görülmesi halinde ürünün tüketilmemesi gerekiyor. Küflenmiş bir incirin yalnızca görünen bölümünü keserek geri kalan kısmını tüketmek güvenli bir yaklaşım olarak kabul edilmemeli. İncir satın alırken ürünün genel görünümünün yanı sıra ambalajın durumuna da bakılması gerekiyor. Ambalajın içinde yoğun nem, olağan dışı lekeler veya böceklenme belirtileri bulunması durumunda ürün tercih edilmemeli. Açıkta satılan incirlerde ise ürünlerin bulunduğu ortamın temizliği ve muhafaza koşulları önem taşıyor. Çok sıcak veya nemli ortamlarda uzun süre bekletilen ürünlerde kalite kaybı ve bozulma riski artabiliyor. Ambalajlı ürünlerde ise son tüketim tarihi, ambalajın sağlamlığı ve ürünün saklama talimatları kontrol edilmeli. İncirin satın alındıktan sonra nasıl muhafaza edildiği de ürünün dayanıklılığını etkiliyor. Nemden ve aşırı sıcaktan uzak tutulması, ambalajın uygun şekilde kapatılması ve ürünün düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Uzun süre saklanacak incirlerde böceklenme veya bozulma belirtilerinin erken fark edilmesi için ürünlerin zaman zaman gözden geçirilmesi önem taşıyor. Şüpheli bir ürün fark edildiğinde diğer incirlerin de kontrol edilmesi gerekiyor. İncirin kurtlu olup olmadığını anlamak için karmaşık yöntemlere ihtiyaç bulunmuyor. Dış yüzeydeki delik ve anormal izleri kontrol etmek, şüpheli ürünleri ortadan kesmek ve iç kısmında kurt, larva, ağ benzeri oluşum veya belirgin bozulma olup olmadığına bakmak yeterli bir ön kontrol sağlayabiliyor. Özellikle çocuklara ve aile bireylerine ikram edilmeden önce şüpheli görünen incirlerin kontrol edilmesi, istenmeyen durumların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Tüketici açısından temel kural ise basit: Dış görünüşü şüphe uyandıran, iç kısmında böceklenme veya bozulma görülen incir tüketilmemeli. İncir de geleneksel kaynaklarda bağırsakları yumuşatıcı, balgam söktürücü ve idrar artırıcı özellikleriyle anılan besinler arasında yer alır. Öte yandan İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva şifa incir ve zeytinyağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese öneriliyor.

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Yorumlar

Nuri DOĞANCIOĞLU

Merhaba. İncir gerçekten çok faydalı bir yiyecek. Şimdi içeriğine bakınca Karşımıza A C Potasyum ve Demir Vitaminleri geliyor. Bu vitaminlerde Diyabete Bağlı Maküla dejanarosyonunda (Göz damarında sıvı birikmesi)çok etkili. Özellikle C A Potasyum. Bunların içinde kendi tespitimdir. potasyum çok etkili. Aslında bana sorarsanız; Tabi bu çalışmayı Bilim Çevresi yapmalı; İncir ve buna ek olarakta kara Lahana Göz ödeminde(Maküla dejanarasyonunda) çok faydalı; Aslında Bir ara Kara Lahana ile ilgili bir çalışma yaptım. Çok iyi sonuçta verdi ama. Tam sonuç alamadığım için buraya yazamıyorum. İyi Çalışmalar.
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