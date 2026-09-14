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Gündem Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi
Gündem

Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi

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Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi

Adana Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde yaşanan bir olay, sağlık hizmetlerinde hasta mahremiyeti ve hekim tercihine ilişkin hassasiyetleri yeniden gündeme getirdi. Randevu sistemi üzerinden kadın hekimi tercih ederek hastaneye başvuran bir hasta, muayene odasında erkek hekim ve erkek asistanların bulunduğunu görünce muayenesinin kadın doktor tarafından gerçekleştirilmesini istedi. Görevli hekimin, “Beyaz Kod” çağrısı yapmasının ardından hastane güvenlik görevlileri ve polis ekipleri olay yerine dahil oldu. Hasta da muayene olmadan emniyete götürüldü.

HABER MERKEZİ

Adana Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde yaşanan bir olay, sağlık hizmetlerinde hasta mahremiyeti ve hekim tercihine ilişkin hassasiyetleri yeniden gündeme getirdi. Randevu sistemi üzerinden kadın hekimi tercih ederek hastaneye başvuran bir hasta, muayene odasında erkek hekim ve erkek asistanların bulunduğunu görünce muayenesinin kadın doktor tarafından gerçekleştirilmesini istedi.

KADIN YERİNE ERKEK ŞOKU!

Ancak hastanın bu talebi üzerine başlayan görüşme kısa sürede tartışmaya dönüştü. Görevli hekimin, “Beyaz Kod” çağrısı yapmasının ardından hastane güvenlik görevlileri ve polis ekipleri olay yerine dahil oldu. Kadın hekim tarafından muayene edilme talebinin karşılanmadığını ve bu nedenle sağlık hizmeti alamadan hastaneden ayrılmak durumunda kaldığını belirten hasta, eşiyle birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken yaşanan skandal mahremiyet hassasiyetinin yüksek olduğu muayenelerde hastaların hekim tercihleri ve taleplerinin önceden, açık ve uygun şekilde dikkate alınmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

 

ASİSTAN ÇIKABİLİYOR

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Dr. Şamil Çelik ise, kırışıklığı kısmen doğal olduğunu belirterek, şunları anlattı: “Eğitim ve araştırma hastanelerinde kadın hekimlerin erkek asistanları, erkek hekimlerin ise kadın asistanları olabiliyor. Tıp öğrencileri ve yeni hekimler burada eğitim alıyorlar çünkü. Mahremiyet hassasiyeti olan hastalar devlet hastanesini tercih edebilir. Çünkü MHRS üzerinden direkt tercih yapılıyor. Diğerinde ise yine kadın veya erkek tercih ediyorsun ama asistanı farklı cinsiyette olabiliyor. Eğitim ve araştırma hastanelerindeki sorunun tamamen ortadan kaldırılabilmesi için daha kapsamlı bir sağlık politikası planlamasına ihtiyaç vardır. Kadın hocaların polikliniklerinde mümkün olduğunca kadın asistanlar, erkek hocalarınkinde ise erkek asistanlar görevlendirilmeli.

 

Kadın doğuma özel plan

“Özellikle kadın hastalıkları ve doğum branşı mahremiyet açısından diğer branşlardan farklı değerlendirilmeli. Cildiye, üroloji, ortopedi, dahiliye ve fizik tedavi gibi çok sayıda branşta hem kadın hem de erkek hastalara hizmet veriliyor. Dolayısıyla sağlık sisteminde hem kadın hem erkek hekimlerin dengeli şekilde istihdam edilmesi önem taşıyor. Şu an en pratik çözüm mahremiyet hassasiyeti yüksek hastaların doğrudan tercih ettikleri hekimin bulunduğu devlet hastanelerine yönelmesidir.”

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