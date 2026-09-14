Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik kabul! Başkan Erdoğan, BBP Lideri Mustafa Destici ile bir araya geldi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hareketli saatler yaşandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.
Devletin zirvesindeki kritik kabulde iki lider bir araya gelerek güncel konuları masaya yatırdı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin CHP ve muhalefet kanadındaki gelişmelerin yanı sıra Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki döneme ait yol haritasının değerlendirildiği öngörülüyor. Zirvenin ardından partisinden açıklama yapılması bekleniyor.