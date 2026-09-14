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Ekonomi
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Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

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Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

EYT'yi kaçıran milyonlarca çalışanın gözü kulağı TBMM'den gelecek son dakika haberinde! Kademeli emeklilik için SGK uzmanlardan yıl sonu öncesi kritik bir "prim ve borçlanma" uyarısı geldi. Peki Kademeli emeklilik son durum nedir, torba yasada var mı? 2000 ve 2008 yılları arasında işe girenler ne zaman emekli olacak? Şartlar değişecek mi, prim günü ve yaş şartı düşecek mi? Askerlik ve doğum borçlanması maliyetleri katlanacak mı? Yıl sonuna kadar adım atmayanlar ne kadar kaybedecek? İşte kademeli emeklilik bekleyenleri yakından ilgilendiren tüm detaylar...

#1
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

Kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca sigortalı, Meclis'in çalışma takvimini ve yapılacak kanuni düzenlemeleri yakından takip ediyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanlar, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yeniden düzenlenmesini talep ederken, uzmanlardan yıl sonu öncesi kritik bir "prim ve borçlanma" uyarısı yapıldı.

#2
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

Kademeli emeklilik düzenlemesini bekleyen milyonlarca çalışan için bu kez gündem yaş ve prim şartlarından çok borçlanma maliyetleri oldu. SGK Uzmanı Dilek Ete, özellikle askerlik ve doğum borçlanması yapmayı planlayanların yıl sonunu kaçırmaması gerektiğini belirterek, ocak ayında asgari ücrette yaşanabilecek artışın SGK’ya ödenecek tutarları da yukarı taşıyacağını söyledi. SGK Uzmanı Dilek Ete, kademeli emeklilik beklentisi sürerken askerlik ve doğum borçlanması yapmayı düşünenleri yıl sonu için uyardı. Borçlanma tutarlarının asgari ücrete bağlı olduğunu belirten Ete, yeni yılda asgari ücrete yüksek oranlı zam gelmesi halinde ödenecek rakamların da ciddi biçimde artabileceğini söyledi.

#3
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENLERE YENİ UYARI: EYT sonrası kapsam dışında kalan milyonlarca çalışanın kademeli emeklilik beklentisi sürerken, SGK Uzmanı Dilek Ete borçlanma maliyetlerine dikkat çekti. Ete, yeni yılda maliyetlerin ciddi şekilde artabileceğini belirtti.

#4
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINDA YIL SONU KRİTİK: Uzman isim, askerlik ve doğum borçlanması yapmayı düşünenlerin işlemlerini yıl bitmeden değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Borçlanma tutarlarının asgari ücret üzerinden hesaplanması nedeniyle yeni yıldaki zam, ödenecek rakamı doğrudan etkileyebiliyor.

#5
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNU İŞARET ETTİ: Ete, ocak ayında asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 artış olabileceğine yönelik beklentisini paylaştı. Böyle bir senaryoda SGK borçlanmalarının maliyetinin de aynı yönde yükselmesi bekleniyor.

#6
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

360 BİN TL’LİK BORÇLANMA 460 BİN TL’YE ÇIKABİLİR: Dilek Ete, iki yıllık doğum borçlanması üzerinden dikkat çekici bir örnek verdi. Bugün yaklaşık 360 bin TL olan bir borçlanmanın yüzde 30’luk artış halinde 460 bin TL seviyesine yaklaşabileceğini ifade etti.

#7
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

“EKSİK GÜNLERİ OLANLAR HESABINI YAPSIN” Ete, eksik prim günü bulunan ve borçlanma yoluyla bu günleri tamamlamayı planlayanların yıl sonu maliyetlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı. Özellikle kademeli emeklilik ihtimalini bekleyenler açısından borçlanmanın zamanlamasının önemli olabileceğini belirtti.

#8
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

BORÇLANMA BEDELİ GERİ ALINABİLİYOR MU? Uzman isim, yapılan borçlanma ödemesinin daha sonra kullanılmaması halinde iade imkanına da değindi. Ete’ye göre, emeklilik işlemlerinde kullanılmayan borçlanma bedelleri SGK’ya dilekçeyle başvurularak geri talep edilebiliyor.

#9
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR İÇİN SGDP DETAYI: Dilek Ete, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden alınan Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne de dikkat çekti. Yüzde 32,25 oranındaki bu primin emekli aylığını artıran bir unsur olmadığını ifade etti.

#10
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 14 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş yeni bir kademeli emeklilik yasası bulunmuyor. Mevcut emeklilik şartları yürürlükteki SGK mevzuatına göre uygulanmaya devam ediyor.

#11
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

2000-2008 ARASI İÇİN MEVCUT ŞARTLAR GEÇERLİ: 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4/A kapsamında sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor. Bu grupta 7 bin prim günü ya da 25 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte 4 bin 500 prim günü seçenekleri uygulanıyor.

#12
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

1999 ÖNCESİNDE EYT VE 3600 GÜN HAKKI: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunanlar EYT kapsamında yaş şartı olmadan emeklilik imkanından yararlanabiliyor. Bu grupta ayrıca şartların tamamlandığı tarihe göre 3600 gün üzerinden kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor.

#13
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

2008 SONRASINDA ŞARTLAR DEĞİŞİYOR: 30 Nisan 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlarda normal emeklilik için temel prim şartı 7 bin 200 gün olarak uygulanıyor. Yaş şartı ise ilerleyen yıllarda kademeli olarak yükseliyor.

#14
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS GÜNDEMİNDE TUTULUYOR: 2026 yılında kademeli emeklilik taleplerine ilişkin çeşitli soru önergeleri TBMM gündemine taşındı. Ancak soru önergesi verilmesi, tek başına yeni bir emeklilik hakkının yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.

#15
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

YENİ HAK İÇİN KANUNİ DÜZENLEME GEREKİYOR: Kademeli emeklilik şartlarının değişebilmesi için TBMM’de kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan yaş ve prim tabloları, resmi bir yasa çıkmadığı sürece bağlayıcı nitelik taşımıyor.

#16
Foto - Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

YIL SONU BORÇLANMA HESABI ÖNE ÇIKIYOR: Kademeli emeklilik konusunda resmi bir düzenleme bulunmasa da, borçlanma yapmayı planlayanlar için yıl sonu ayrı bir önem taşıyor. Asgari ücretteki olası artış nedeniyle askerlik ve doğum borçlanmalarının maliyeti yeni yılda belirgin şekilde yükselebilir.

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