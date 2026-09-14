Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanından kritik uyarı: Yıl bitmeden...

EYT'yi kaçıran milyonlarca çalışanın gözü kulağı TBMM'den gelecek son dakika haberinde! Kademeli emeklilik için SGK uzmanlardan yıl sonu öncesi kritik bir "prim ve borçlanma" uyarısı geldi. Peki Kademeli emeklilik son durum nedir, torba yasada var mı? 2000 ve 2008 yılları arasında işe girenler ne zaman emekli olacak? Şartlar değişecek mi, prim günü ve yaş şartı düşecek mi? Askerlik ve doğum borçlanması maliyetleri katlanacak mı? Yıl sonuna kadar adım atmayanlar ne kadar kaybedecek? İşte kademeli emeklilik bekleyenleri yakından ilgilendiren tüm detaylar...