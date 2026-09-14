Teknolojide devrim! HUAWEI WATCH GT 7 serisi akıllı saat anlayışını baştan aşağı değiştirdi!

Akıllı saatlerde artık yalnızca bildirim görmek, adım saymak veya nabız ölçmek yeterli değil. Özellikle spor yapan kullanıcılar daha uzun pil ömrü, daha hassas konum takibi ve yaptığı spora özel detaylı veriler bekliyor. HUAWEI WATCH GT 7 Serisi de bu noktada iki farklı kullanıcı grubuna odaklanıyor.

Standart HUAWEI WATCH GT 7 daha çok günlük kullanım, fitness ve şehir hayatına yönelik bir modelken, WATCH GT 7 Pro açık hava sporları ve daha gelişmiş performans takibi isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Özellikle kayak, bisiklet ve Pro modelde golf tarafında serinin önceki nesil akıllı saatlerden ayrılmaya çalıştığı önemli özellikler bulunuyor.

Tasarım ve GT 7 Pro’nun Malzeme Yapısı

Serinin tepesinde 46 mm HUAWEI WATCH GT 7 Pro bulunuyor. Burada havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kasa, nano-kristal seramik çerçeve ve safir cam ekran kullanılıyor. Yani Pro model yalnızca spor özellikleriyle değil, kullanılan malzemelerle de standart GT 7’den ayrılıyor.

Standart GT 7 ise 46 ve 41 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. 46 mm versiyon daha sportif ve büyük saatleri sevenlere hitap ederken, 41 mm versiyon daha kompakt bir tasarıma sahip.

Saatlerde HUAWEI EasyCross adı verilen yeni kayış sistemi de kullanılıyor. Kayışın incelen uçları özellikle hareket sırasında kıyafetlere takılmasını azaltacak şekilde tasarlanmış ve saniyeler içinde değiştirilebilen hızlı kilit sistemine sahip. Bazı renklerde ise vegan deri seçeneği sunuluyor. Biz bu kayışı çok beğendik hem hissiyatı hem rengi gerçekten çok güzel.

3.000 Nit Ekran ve Uzun Pil Ömrü

Dışarıda kullanılan bir spor saatinde ekran parlaklığı önemli ve GT 7 Serisi 3.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Özellikle kayak gibi kar yüzeyinden yoğun ışık yansıyan ortamlarda veya doğrudan güneş altında bu yüksek parlaklık ekranın okunabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Pil tarafında ise 46 mm GT 7 ve GT 7 Pro hafif kullanımda 21 güne, tipik kullanımda 12 güne kadar kullanılabiliyor. Daha küçük 41 mm modelde hafif kullanım süresi 14 gün, tipik kullanım süresi ise 7 güne kadar çıkıyor.

Uzun süreli GPS kullanımı da serinin önemli noktalarından biri. GT 7 Pro patika koşusu modunda kesintisiz 51 saate kadar kullanım süresine ulaşabiliyor.

41 mm modelde ise bu süre 32 saate kadar çıkıyor. Bu değerler özellikle uzun mesafe koşuları, yürüyüşler veya birkaç günlük outdoor aktiviteleri düşünenler için önemli.

Kayak İçin Çok Daha Detaylı Takip

GT 7 Serisinin en fazla öne çıkan spor özelliklerinden biri kayak tarafında. Açık alanda ise dünya genelinde 3.000’den fazla kayak merkezinin haritasına erişilebiliyor. Pist isimlerini, teleferikleri ve pistlerin zorluk seviyelerini doğrudan saat üzerinden görebiliyorsunuz.

Kayak bittikten sonra yalnızca hız veya mesafe gibi temel değerlerle de sınırlı değilsiniz. Saat dönüş sayısını, sağ ve sol dönüş dağılımını, dönüş sıklığını ve maksimum G kuvvetini de takip ediyor. Böylece kayak performansını daha teknik veriler üzerinden incelemek mümkün oluyor.

Huawei Health üzerinden grup oluşturulduğunda kayak yaptığınız kişilerin konumlarını takip edebileceğiniz Grup Kayak özelliği de bulunuyor.

Bisiklette Tırmanış ve Keskin Viraj Uyarısı

Bisiklet tarafında da benzer şekilde daha detaylı bir rota analizi bulunuyor. Huawei Health üzerinden hazırladığınız veya içe aktardığınız rotayı saate aktarabiliyorsunuz.

Saat rota üzerindeki tırmanışları analiz ederek sürüş öncesinde kaç tırmanış bulunduğunu, bunların uzunluğunu ve ortalama eğimini gösterebiliyor. Tırmanış başladığında ise ortalama eğim, kazanılan irtifa, kalan tırmanış mesafesi ve tamamlanma oranını gerçek zamanlı takip edebiliyorsunuz.

Bir diğer ilginç özellik keskin viraj uyarısı. İçe aktarılan rota üzerinde 90 derece veya daha dar bir viraja 35 km/saat ve üzerindeki hızlarla yaklaşıldığında saat ses ve titreşimle uyarı verebiliyor. Bu sistem yol, dağ, şehir, paylaşımlı ve katlanır bisikletlerle yapılan sürüşlerde kullanılabiliyor.