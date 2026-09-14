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Sis ve yağmur etkili oldu! Bolu Dağı'nda doyumsuz görüntüler

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AA Giriş Tarihi:

Sis ve yağmur etkili oldu! Bolu Dağı'nda doyumsuz görüntüler

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu.

#1
Foto - Sis ve yağmur etkili oldu! Bolu Dağı'nda doyumsuz görüntüler

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

#2
Foto - Sis ve yağmur etkili oldu! Bolu Dağı'nda doyumsuz görüntüler

Bolu geçişindeki Elmalık, Abant Kavşağı, Karayolları Kavşağı ve Polis Evi mevkilerinde de sis etkisini gösteriyor.

#3
Foto - Sis ve yağmur etkili oldu! Bolu Dağı'nda doyumsuz görüntüler

Yer yer yağmurun yağdığı güzergahta sürücüler yolda dikkatli seyretti.

#4
Foto - Sis ve yağmur etkili oldu! Bolu Dağı'nda doyumsuz görüntüler

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

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