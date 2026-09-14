Sis ve yağmur etkili oldu! Bolu Dağı'nda doyumsuz görüntüler
Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu.
Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bolu geçişindeki Elmalık, Abant Kavşağı, Karayolları Kavşağı ve Polis Evi mevkilerinde de sis etkisini gösteriyor.
Yer yer yağmurun yağdığı güzergahta sürücüler yolda dikkatli seyretti.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
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