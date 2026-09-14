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Gündem Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın
Gündem

Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmaması gerektiğini söyleyerek, “Yaşı da ilerledi, yeteri kadar hizmet etti” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın siyasi geleceği konusunda seçmenin iradesinden önce hüküm veren Erbakan, Cumhur İttifakı’na dönüş ihtimaline de kapıyı kapattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası yeni adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın yaşını gerekçe gösteren Erbakan, Cumhurbaşkanı’nın artık yeniden aday olmaması gerektiğini söyledi.

Erbakan, “Sayın Erdoğan’ın yaşı da ilerledi. Bana göre yeteri kadar hizmet etti, yapabileceklerini yaptı. Kendisi açısından da ülke ve millet açısından da bir değişimin olması, artık bir daha aday olmaması en uygun olanıdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın siyasi geleceğine Erbakan karar verdi!

Erbakan’ın açıklamasında dikkat çeken nokta ise Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağına ilişkin siyasi ve hukuki tartışmalardan ziyade Cumhurbaşkanı’nın yaşını öne çıkarması oldu.

Türkiye’de Cumhurbaşkanını sandıkta seçmen belirlerken Erbakan’ın, Erdoğan için “yeteri kadar hizmet etti, yapabileceklerini yaptı” şeklinde sınır çizmesi dikkat çekti.

Siyasette değişim talebinin sandıkta seçmenin tercihiyle ortaya çıkması beklenirken, Erbakan'ın Erdoğan'ın artık kenara çekilmesi gerektiği yönündeki sözleri siyasi bir çıkış olarak kayıtlara geçti.

Cumhur İttifakı’na da kapıyı kapattı

Fatih Erbakan, daha önce içerisinde yer aldıkları Cumhur İttifakı ile yeniden hareket edip etmeyeceklerine ilişkin de konuştu.

Erbakan, kendilerine yeniden teklif gelmesi ihtimaline ilişkin, “Tekrar gelmeleri durumunda da Cumhur İttifakı’na kapımızın kapalı olduğunu her zaman ifade ediyoruz” dedi.

Böylece Erbakan, bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmaması gerektiğini söylerken diğer taraftan Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı’na yeniden katılmayacağını ifade etti.

Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlık seçimleri için başka partilerle ittifak arayışına girdiği anlaşıldı.

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Yorumlar

Ali

Ben yorum yazmiyacam ne yazimki bu bu açıklamalardan sonra vay be yazık çok yazık

Ali

23 yıl yapacaklarını yapmak için çok çok yeterli bir süre. Bundan fazlası millete eziyettir. Her 5 yılda bir aldandım Allah affetsin demek sorumluluğu ortadan kaldırmsz.
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