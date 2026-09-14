Yavaş yürümeyin hızlı yürüyün: Tempolu 5 bin adım hayat kurtarıyor

Analizlere göre günde 7 bin 500 ila 10 bin adım atan kişilerde erken ölüm riski en düşük seviyedeydi. Bununla birlikte, günde 5 bin'den az adım atan ancak bunu daha yüksek bir tempoda gerçekleştiren kişilerde erken ölüm riski, daha düşük bir tempoda 5 bin ila 7 bin 500 adım atanlara kıyasla daha düşüktü. Araştırmanın başyazarı Emmanuel Stamatakis, “Hem adım sayısı hem de yürüme yoğunluğu önemli, işe yarayan kombinasyon ise kişinin sürdürebileceği kombinasyon” derken ekledi: Mevcut adım temelli önerilerle kabaca uyumlu olacak şekilde günde 7 bin 500 ila 10 bin adım atmak, örneklemimizde en düşük 'her türlü nedene bağlı ölüm' riskiyle ilişkilendirildi. Bu seviyenin oldukça altında kalan pek çok yetişkin içinse, halihazırda attıkları adımların bir kısmını yeterince tempolu bir şekilde atmak, çok daha yavaş bir tempoda çok daha fazla adım atan kişilerinkine benzer bir risk düzeyiyle ilişkilendirildi.