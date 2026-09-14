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Yavaş yürümeyin hızlı yürüyün: Tempolu 5 bin adım hayat kurtarıyor

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Yavaş yürümeyin hızlı yürüyün: Tempolu 5 bin adım hayat kurtarıyor

Yeni bir araştırma, günde 5 bin adımın altında kalsanız bile yürüyüş temponuzu dakikada 80 adımın üzerine çıkarmanın, çok daha yavaş tempoyla günde 10 bin adım atmakla benzer ölçüde erken ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

#1
Foto - Yavaş yürümeyin hızlı yürüyün: Tempolu 5 bin adım hayat kurtarıyor

Araştırma, günde 5 bin adımdan az adım atan ancak bunu hızlı bir tempoda yapan kişilerin ölüm riskinin, daha yavaş bir tempoda günde 10 bin adım atanlarınkine benzer olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yüksek bir günlük adım hedefine ulaşamasanız bile, düzenli yürümenin ve yürürken tempoyu artırmanın benzer faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.

#2
Foto - Yavaş yürümeyin hızlı yürüyün: Tempolu 5 bin adım hayat kurtarıyor

British Journal of Sports Medicine'de yayımlanan çalışma, günde 5 bin adımdan az atan kişiler için, yürüdükleri sırada tempoyu dakikada 80 adımın üzerine çıkarmanın, dakikada 60 adımlık bir tempoyla 5 bin adımdan fazla yürümek kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Yavaş yürümeyin hızlı yürüyün: Tempolu 5 bin adım hayat kurtarıyor

Araştırmacılar, çalışmaya dahil oldukları sırada (2006-2010) yaşları 40 ile 69 arasında değişen ve UK Biobank (Birleşik Krallık Biyo-bankası) veritabanında yer alan 103 bin 684 katılımcının verilerini analiz etti. Tüm katılımcılar, 2013 ile 2015 yılları arasında art arda 7 gün boyunca bir aktivite takip cihazı kullandı. Araştırmacılar, ortalama 8 yıllık izleme süresi boyunca tüm nedenlere bağlı ölümleri ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümleri kaydetti.

#4
Foto - Yavaş yürümeyin hızlı yürüyün: Tempolu 5 bin adım hayat kurtarıyor

Analizlere göre günde 7 bin 500 ila 10 bin adım atan kişilerde erken ölüm riski en düşük seviyedeydi. Bununla birlikte, günde 5 bin'den az adım atan ancak bunu daha yüksek bir tempoda gerçekleştiren kişilerde erken ölüm riski, daha düşük bir tempoda 5 bin ila 7 bin 500 adım atanlara kıyasla daha düşüktü. Araştırmanın başyazarı Emmanuel Stamatakis, “Hem adım sayısı hem de yürüme yoğunluğu önemli, işe yarayan kombinasyon ise kişinin sürdürebileceği kombinasyon” derken ekledi: Mevcut adım temelli önerilerle kabaca uyumlu olacak şekilde günde 7 bin 500 ila 10 bin adım atmak, örneklemimizde en düşük 'her türlü nedene bağlı ölüm' riskiyle ilişkilendirildi. Bu seviyenin oldukça altında kalan pek çok yetişkin içinse, halihazırda attıkları adımların bir kısmını yeterince tempolu bir şekilde atmak, çok daha yavaş bir tempoda çok daha fazla adım atan kişilerinkine benzer bir risk düzeyiyle ilişkilendirildi.

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