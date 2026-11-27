Hafta sonu kahvaltıya miss gibi minik ekmekler yapabilirsiniz. Hemde çok basit bir yöntemle minik güveçlerde.

Malzemeler;

2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya yada yarım paket yaşmaya

1 yemek silme kaşığı şeker

1 silme yemek kaşığı tuz

isteğe bağlı 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Aldığı kadar un (Yaklaşık 4. 5 5 su bardağı )

Bir kaba ılık suyu alıyoruz. Üzerine un, maya, şeker ve tuz karışımını döküyoruz. (instant mayaları suda eritmek gerekmiyor. Yaş maya kullanırsanız şekerle suda eritip 10 dakika aktifleşmesini bekleyin)

Unu dikkatli ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırın çok sert bi hamur olmayacak yapışkan baya yumuşak bir hamur olacak.

En son elinizle toparlayın 40 dakika mayalandırın.

Daha sonra tezgahı unlayıp parçalar koparın una bulayarak parmak uçlarınızla bikaç defa katlattırıp güveçlere koyun. ( güvece yağlı kağıt koyun yada un serpin çıkarması zor olmasın. )

200 derece fırında yaklaşık 30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkınca parmak uçlarınızla su serpiştirin temiz bir bezle örtün. Soğumaya yakın kalıplardan çıkarın. Afiyet olsun.

Not: Bu tarifte yarısını tam buğday unu kullandık isterseniz sizde kullanabilirsiniz.