Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda gerçekleştirilen Tarımda Milli Vizyon Zirvesi’ne katılın Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Ziraat Bankası olarak 163 yıldır olduğu gibi bugün de üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimin finansmanında öncü rol üstlenmeye ve ülkemizin tarımsal üretim gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için tarımı desteklemek yalnızca bir bankacılık faaliyeti değildir; ülkemizin geleceğine, üretim gücüne ve milli bağımsızlığına yapılan bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

ALPASLAN ÇAKAR’IN AÇIKLAMLARI ŞU ŞEKİLDE

Saygıdeğer konuklar, sizleri öncelikle şahsım ve Ziraat Bankası adına saygıyla selamlıyorum. Tarımda Milli Vizyon Zirvesi'ne İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ayrıca bu önemli buluşmayı gerçekleştiren Akit Medya Grubu'nun değerli yöneticileri ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum.

Ülkemizin gıda arz güvenliğinin, kendi üretim gücüyle tahkim edilmesi ekonomik istikrarımızın ve toplumsal refahımızın temel dayanaklarından biridir. Bu sebeple topraklarımızın bereketini gelecek nesillere taşımak, üreticimizin emeğini kalıcı bir kazanca dönüştürmek ve üretimin devamlılığını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda tarımsal üretimdeki birikimimizi bilgiyle ve teknolojiyle güçlendirmeli, kaynaklarımızı koruyarak daha yüksek katma değerli, iklim risklerine karşı dayanıklı ve dünya pazarlarında rekabetçiliği pekiştiren bir üretim yapısını geliştirmek zorundayız.

TARIMSAL KREDİ BAKIYEMİZ 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Değerli katılımcılar; Ziraat Bankası olarak 163 yıllık birikimimizi bu hedeflerin hizmetine sunuyoruz. Bugün 1 trilyon lirayı aşan tarımsal kredi bakiyemiz ve yaklaşık 1 milyon tarım müşterimizle üretimin her aşamasında çiftçimizin yanındayız. Tarımsal kredilerdeki yaklaşık yüzde 70'lik pazar payımızla üreticilerimizin faaliyetlerini kesintisiz sürdürmelerini ve işletmelerini güvenle geliştirmelerini destekliyoruz. Bu desteğin etkili olması için finansman koşullarını üreticilerimizin ihtiyaçlarıyla oluşturuyoruz. Kredi vadelerini yatırımın geri dönüş süresine, ödemelerini ise üreticilerimizin gelir elde ettiği dönemlere göre şekillendiriyoruz. Hazine faiz desteği kapsamındaki işletme ve yatırım kredilerimiz ile finansman maliyetlerini hafifletirken Kredi Garanti Fonu kefaleti ile teminat imkânlarını güçlendiriyoruz.

Üreticimize bu imkânları sunarken yatırımların karşı karşıya olduğu iklim risklerini göz ardı etmeden su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve toprağın verimini koruyan projelere öncelik veriyoruz. Bu kapsamda tarımda yeşil finansman ürünlerinizdeki kredi bakiyemiz yaklaşık 80 milyar TL'ye ulaştı. Bu kaynağın önemli bir bölümünü seracılık ve basınçlı sulama sistemleri başta olmak üzere ülkemizin tarımını iklim risklerine karşı dirençli kılan uyum yatırımlarına yönlendirdik. Düşük karbonlu üretim yöntemlerini, tarımsal yenilenebilir enerji ve işletme modernizasyonu yatırımlarına verdiğimiz destekleri de sürdürülebilir tarım vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz. Çevresel hedeflerin ekonomik ve sosyal dayanıklılıkla birlikte ele alınmasının, dönüşümün kalıcı olmasının temel koşulu olduğuna inanıyoruz.

BİR YILDA 150 GENÇ ÇİFTÇİLERE 232 MİLYAR KREDİ VERDİK

Bu bakış açısıyla gençlerimizin girişimcilik potansiyelini üretime kazandırıyor, kadınların işletme yönetiminde ve yatırım süreçlerinde daha etkin rol almasını destekliyoruz. Sadece Kasım 2025 ile Ekim 2026 arasındaki bir yıllık dönem içerisinde 150 bin genç üreticimize 232 milyar lira, 72 bin kadın üreticimize ise 80 milyar lira kredi kullandırdık.

Kıymetli misafirler; üretimden teknolojiye, kaynak verimliliğinden girişimciliğe uzanan bu yatırımın arkasında bankamızın güçlü finansal yapısı bulunmaktadır. Eylül 2026 itibarıyla 10 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğümüzle ve ekonomimize nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla sağladığımız 7,7 trilyon liralık finansmanla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek veriyoruz. Bu gücü uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynaklarla da pekiştiriyoruz. COP31'de sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmanın finansmanını içeren yaklaşık 2 milyar dolarlık finansman anlaşmaları ve iş birliklerine imza attık. Bu imkânları üreticimizin yatırım kapasitesini artırmak ve ülkemizin sürdürülebilir dönüşümünü desteklemek için değerlendiriyoruz.

ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ GELECEĞE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Finansal kaynakların üretimde kalıcı kazanımlara dönüşmesi, sektörün ortak hedefler etrafında buluşmasıyla yakından ilişkilidir. Bu yıl beşincisinin Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek teşrifleriyle ve 81 ilimizden gelen paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Ekosistemi Buluşmamız bu açıdan önemli bir zemin oluşturmuştur. Bu zirvenin, bugünkü zirvenin de bu ortak çalışma anlayışını güçlendireceğine inanıyorum.

Değerli katılımcılar; tarımda milli vizyon, daha fazla üretmenin yanında daha verimli, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim yapısı oluşturmaktır. Ziraat Bankası olarak 163 yıldır olduğu gibi bugün de üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimin finansmanında öncü rol üstlenmeye ve ülkemizin tarımsal üretim gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için tarımı desteklemek yalnızca bir bankacılık faaliyeti değildir; ülkemizin geleceğine, üretim gücüne ve milli bağımsızlığına yapılan bir yatırımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle zirvenin ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, katkısı bulunan herkese tekraren teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.