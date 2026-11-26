Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan acı haber geldi! Kıymetli hocası Kemal Hut rahmet-i Rahmân'a kavuştu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hocalarından, İsmailağa cemaatinin büyüklerinden ve Mahmud Efendi Hazretlerinin uzun yıllar İslam'a birlikte hizmet ettiği hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi Hoca dar-ı bekaya irtihal etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hocalarından, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden ve Mahmud Efendi Hazretlerinin uzun yıllar İslam'a birlikte hizmet ettiği kadim hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi hayatını kaybetti.
Vefat haberi İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Vakfın taziye mesajında, kıymetli hocaya Allah'tan rahmet dilenirken, başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.
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