Beşiktaş-Galatasaray derbisi ertelenecek mi? Önder Özen'den açıklama
Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan olaylı Hapoel Beer Sheva maçı sonrası Türkiye'ye döndü. Bu hafta oynanacak Galatasaray derbisi için Önder Özen'den açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan olaylı Hapoel Beer Sheva maçı sonrası Türkiye'ye döndü. Bu hafta oynanacak Galatasaray derbisi için Önder Özen'den açıklama geldi.
Gürcistan'daki olaylı Hapoel Beer Sheva maçından sonra Türkiye'ye dönen Beşiktaş'ı taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen havalaanında açıklamalarda bulunurken, derbiyle ilgili erteleme taleplerinin olup olmadığına da cevap verdi:
-Sağ salim döndük. Oyuncular da çok yoruldu. Maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilir gibi oldu, sonra toparlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Devlet, tüm yurttaşlarımız destek verdi. Hem oyuncular hem antrenör hem yöneticiler adına teşekkür ederiz. -Tüm dökümanları, görüntüleri UEFA'ya ilettik. Hukuk Kurulumuz değerlendirmeye aldı. Sahadaki UEFA yetkilileriyle görüştük. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz, dillendirmek istemiyoruz. Hukuk Kurulumuz daha doğrusunu söyleyecektir.
-Orantısız güç bizim taraftarımıza kullandı. Mağduriyeti biz yaşadık. Yerel kolluk da bölüm bölüm çok yardımcı olamadı. Emniyet Müdürü yardımcı oldu ama geri kalan yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık.
-Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı. Cesareti, yüreği ortaya koydular. İşi gördüler. Ülkeyi ve kulübü çok iyi temsil ettiler. Hakları ödenmez. -Derbinin ertelenme konusunu daha önce söyledim. Bahane yok. Devam.
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