-Sağ salim döndük. Oyuncular da çok yoruldu. Maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilir gibi oldu, sonra toparlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Devlet, tüm yurttaşlarımız destek verdi. Hem oyuncular hem antrenör hem yöneticiler adına teşekkür ederiz. -Tüm dökümanları, görüntüleri UEFA'ya ilettik. Hukuk Kurulumuz değerlendirmeye aldı. Sahadaki UEFA yetkilileriyle görüştük. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz, dillendirmek istemiyoruz. Hukuk Kurulumuz daha doğrusunu söyleyecektir.