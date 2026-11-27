Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki damarlarda oluşur.

Bazen acılı ve ağrılı süreçler olsa da çok ilerlemediği sürece varisle yaşama normal olarak devam edilebilir. Varis çok ayakta duran kişiler, kilolu kişilerde, fazla zorlama ile egzersiz yapan kişilerde ve hamilelerde görülmektedir.

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Varis, bacak toplardamarlarındaki kapakçıkların görevini yerine getirememesi sonucu damarların bozulup genişlemesiyle ortaya çıkan ve son yıllarda giderek yaygınlaşan bir sorun. Hem ağrıya yol açması hem de görünümü nedeniyle tıbbi ve kozmetik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Acıbadem Kadıköy (Dr. Şinasi Can) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayça Özgen, kadınlarda 4 kat daha sık görülen varisin tedavisi için sonbahar ve kış aylarının en uygun dönem olduğunu belirterek “Çünkü sıcak havaların etkisinin azalması, hem tedavi sürecinin konforunu hem de iyileşme hızını olumlu yönde etkiliyor” diyor.

Varis belirtileri nelerdir?

Dr. Özgen’e göre varis, toplardamarlarda oluşan ciddi bir fonksiyon bozukluğu: “Bacaklarda damarlarda belirginleşme, ağrı, şişlik, yanma, kaşıntı ve gece krampları gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavisi geciktirildiğinde damar yapısındaki bozulma ilerleyerek bacaklarda geri dönüşü olmayan ödem, ciltte renk değişikliği ve venöz ülser olarak bilinen lezyonlar meydana gelebilir. Bu nedenle erken dönemde teşhis ve tedavi çok önemlidir.”

Uzman, bacaklarında görünür damarlar, dolgunluk hissi ya da ağrı olan kişilerin zaman kaybetmeden bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmasını öneriyor. Özgen’e göre varisi yalnızca görsel bir sorun olarak görmek büyük bir hata; tedavi edilmediğinde ciltte renk değişikliği, yaralar ve hatta pıhtı gibi ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor. Varisin neden yalnızca estetik bir sorun olmadığını bacaklardaki mor çizgilerin nedenleri yazımızda da ele almıştık.

Varis tedavisi için neden sonbahar ve kış?

Dr. Özgen, bu dönemin avantajlarını şöyle anlatıyor: “Sonbahar ve kış ayları hem hastaların yaşam konforunu bozmadan tedavi yapmamıza olanak tanıyor, hem de daha hızlı sonuç almamızı sağlıyor. Lazer, köpük (skleroterapi) ve radyofrekans gibi modern varis tedavi yöntemleri sonrası bir süre varis çorabı kullanılması gerekir. Soğuk havalarda bu süreç, hem daha konforlu geçer hem de damarlar sıcağa göre daha hızlı toparlanır. Ayrıca güneş ışığının azaldığı bu mevsimlerde ciltte leke riski de minimuma iner.”

Varise karşı 8 etkili önlem

Dr. Özgen’e göre varis genetik yatkınlıktan kaynaklansa da günlük alışkanlıklar bu sorunu belirgin şekilde tetikleyebiliyor. Uzmanın önerileri şöyle:

1. Uzun süre ayakta kalmayın

Uzun süre sabit pozisyonda ayakta çalışmak bacak damarlarını sürekli basınç altında bırakıyor. Fırsat buldukça bacaklarınızı kalp seviyesinin üstüne kaldırarak dinlendirin.

2. Hareketsizlikten kaçının

Masa başında kesintisiz oturulduğunda bacak kasları yeterince çalışmıyor ve kan dolaşımı yavaşlıyor. Ara sıra kalkıp bacaklarınızı hareket ettirin ve günlük düzenli yürüyüş yapın.

3. Bacak bacak üstüne atmayın

Bu alışkanlık damarların sıkışmasına yol açıyor ve kan akışını zorlaştırıyor.

4. İdeal kilonuza ulaşın

Fazla kilo bacak damarlarına ek yük bindiriyor ve kanın yukarı taşınmasını zorlaştırıyor. Spor ve diyetle sağlıklı biçimde ideal kiloya ulaşmak öneriliyor.

5. Yeterince su için

Dr. Özgen’e göre günde ortalama 1,5-2 litre su tüketmek varisten korunmada önemli rol oynuyor.

6. Yüksek topuklu ayakkabıyı sık giymeyin

Sık kullanılan yüksek topuklu ayakkabılar baldır kaslarının pompa etkisini azaltıyor ve kanın bacaklarda birikmesine neden oluyor.

7. Hamam ve saunadan uzak durun

Aşırı sıcak damarların genişlemesine yol açarak varislerin belirginleşmesine neden olabiliyor.

8. Sigarayı bırakın

Dr. Özgen, “Sigara kullanımı damar duvarlarını zayıflatarak dolaşımı olumsuz etkiler ve bu da varis riskini artırır” diyor.

Sık sorulan sorular

Varis tedavisi için en uygun mevsim hangisi?

Uzmana göre sonbahar ve kış ayları; varis çorabı kullanımı daha konforlu geçiyor, damarlar daha hızlı toparlanıyor ve ciltte leke riski azalıyor.

Varis kimlerde daha sık görülür?

Dr. Özgen, varisin kadınlarda erkeklere göre 4 kat daha sık görüldüğünü belirtiyor. Uzun süre ayakta kalanlar ve fazla kilolu kişiler de risk altında.

Varis tedavi edilmezse ne olur?

Kalıcı ödem, ciltte renk değişikliği, venöz ülser denen yaralar ve pıhtı gibi ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor.

Varis tedavisinde hangi yöntemler kullanılıyor?

Uzman, lazer, köpük (skleroterapi) ve radyofrekans gibi modern yöntemleri sayıyor; işlem sonrası bir süre varis çorabı kullanılması gerekiyor.