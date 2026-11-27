Restorasyonun ayrıntılarını paylaşan Ersoy, yapının hasar gören taş ve tuğla duvarlarının özgün malzemelerine uygun biçimde onarıldığını, taşıyıcı sisteminin güçlendirildiğini ve kiliseyle müştemilatının ahşap kapı ve pencerelerinin restore edildiğini anlattı. Çatıların geleneksel alaturka kiremitlerle yenilendiğini bildiren Bakan Ersoy, su yalıtımı ile elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarının da tamamlandığını, kilisenin yanı sıra müştemilatın ve vakfa ait dükkânların restore edildiğini söyledi. Böylece tarihî kilisenin mimari kimliği korunarak yapısal güvenliğinin sağlandığını belirten Ersoy, Hatay’ın farklı inançlara yüzyıllardır ev sahipliği yapan ve birlikte yaşama kültürünü nesilden nesile aktaran bir şehir olduğunu vurguladı. Bu zenginliğin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını tarihî ve kültürel mirasa karşı sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Bakan Ersoy, yeniden ibadete açılan kilisenin İskenderun’daki Rum Katolik cemaatine hayırlı olmasını diledi. Antakya’nın Çarşılarında Yeniden Kepenkler Açılacak Hatay’ın ihyası kapsamında yürütülen restorasyonların ibadethaneler ve ziyaretgâhlarla sınırlı olmadığını belirten Bakan Ersoy, şehrin ticari ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip vakıf eserlerinin de yeniden ayağa kaldırıldığını açıkladı. Antakya’da Semerciler Camii ve Yeni Cami çevresindeki dükkânlarda çalışmaların tamamlandığını bildiren Ersoy, Yeni Cami’nin 1754 tarihli vakfiyesinde Uzunçarşı’da vakfa gelir sağlayan leblebici ve berber dükkânlarının da yer aldığını hatırlattı. Bu tarihî kaydın vakıf kültürünün Antakya’nın çarşı hayatındaki köklü yerini gösterdiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, Yeni Cami çevresindeki 13 dükkânın aslına uygun biçimde yeniden yapıldığını, depremde büyük bölümü yıkılan Semerciler Camii çevresindeki dükkânların da ayağa kaldırıldığını belirtti. Restorasyonların şehrin gündelik hayatının toparlanması bakımından taşıdığı önemi vurgulayan Ersoy, “Esnafın kepenk açabilmesi, Antakyalıların alışveriş için o sokaklara dönebilmesi, şehrin gündelik hayatının toparlanması açısından çok kıymetli.” ifadelerini kullandı. Vakıflı Köyü Konuk Evi ve Tarihî Sivil Mimari Örneği Yeniden Hayat Buldu Antakya’nın Kurtuluş Caddesi’nde bulunan ve mülkiyeti Eti Türk Alevi Taifesi Vakfına ait olan tarihî yapının restorasyonunun da tamamlandığını açıklayan Bakan Ersoy, 19. yüzyılın başlarından günümüze ulaşan eserin döneminin önemli sivil mimari örneklerinden biri olduğunu belirtti. Yapının temelinin güçlendirildiğini, hasar gören duvarlarının ve ahşap unsurlarının aslına uygun biçimde yenilendiğini aktaran Ersoy, daha önce konut ve dükkân olarak kullanılan binanın yeniden Antakya’nın sosyal hayatına kazandırıldığını söyledi. Samandağ’daki Vakıflı Köyü Konuk Evi’nin de yeniden kullanıma kazandırıldığını bildiren Ersoy, depremde ağır hasar gören yapının yeniden inşasında özgün mimari ayrıntıların korunmasına özen gösterildiğini ifade etti. Ersoy, kullanılabilecek durumdaki kapıların, pencerelerin, ahşap kirişlerin ve demir korkulukların onarılarak özgün yerlerine yerleştirildiğini anlattı. Hatay’ın Kültürel Mirasına 9,4 Milyar Liralık Yatırım Hedefi Hatay’da yürütülen restorasyon çalışmalarının mali boyutunu da açıklayan Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından vakıf eserlerinin ihyası için bugüne kadar 4 milyar 308 milyon lira harcandığını bildirdi. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla Hatay genelindeki toplam yatırımın yaklaşık 9 milyar 420 milyon liraya ulaşacağını belirten Ersoy, altı ilçede tamamlanan restorasyonların kapsamını da paylaştı. Ersoy, Kırıkhan, Reyhanlı, Erzin, Antakya, Samandağ ve İskenderun’da 7 cami, 5 mescit, 3 türbe, 1 kilise, 2 ayrı dükkân grubu, 1 konuk evi ve 1 sivil mimari örneği olmak üzere toplam 20 vakıf eserinde gerçekleştirilen çalışmaların Hataylılarla buluşturulduğunu açıkladı. Hatay’ın yanı sıra deprem bölgesindeki diğer illerde de hasar gören vakıf eserlerinin tarihî ve mimari özelliklerine uygun biçimde onarılarak yeniden hizmete kazandırılacağını vurgulayan Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a deprem bölgesinin tarihî ve kültürel mirasının ihyasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarından bilim kurullarına, mimarlardan mühendislere, uzmanlardan ustalara kadar restorasyonlarda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Ersoy, tamamlanan çalışmaların asıl karşılığının tarihî yapıların günlük hayatla yeniden bütünleşmesiyle görüleceğini belirtti. Bakan Ersoy, “Camilerimizde, mescitlerimizde ve kilisemizde ibadetler yapılacak, türbelerimiz ziyaretçilerini ağırlayacak, çarşılarımızda esnafımız kepenklerini açacak. Tarihî yapılarımız, Hatay’ın gündelik hayatındaki yerini yeniden alacak.” sözleriyle Hatay’ın yeniden ihyasına ilişkin hedeflerini ortaya koydu. Bakan Ersoy'dan Hatay'ın Tarihî ve Kültürel Mirasına Yerinde İnceleme Bakan Ersoy, Hatay programı kapsamında Antakya’da restorasyonu tamamlanan Şeyh Ali Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve milletvekilleriyle birlikte camide cuma namazını kılan Ersoy, ardından Mahremiye Camii’ni de ibadete açarak restorasyon sonrası incelemelerde bulundu. Hatay’ın köklü mutfak kültürünün yaşatıldığı gastronomi merkezini de ziyaret eden Bakan Ersoy, şehrin kültürel değerlerini yerinde inceledi. Hatay Valiliğini de ziyaret eden Ersoy, Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, Hatay programı kapsamında Hatay Arkeoloji Müzesi’ni de ziyaret ederek müzede incelemelerde bulundu.