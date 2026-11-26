YEŞİL VE KIRMIZI ELMA ARASINDAKİ FARKLAR! ABD'de bulunan özel bir üniversitenin Sağlık ve Beslenme Bülteni'nde yer alan değerlendirmeye göre, kırmızı ve yeşil elma arasındaki besin değeri farkları oldukça sınırlı. Ancak beslenme uzmanı ve bilim insanı Diane McKay'in açıklamasına göre yeşil elmalar, kırmızı elmalara kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha az kalori ve karbonhidrat içeriyor. Kırmızı elmalar ise renklerinden kaynaklı olarak yaklaşık yüzde 50 daha fazla beta karoten barındırıyor. ELMANIN İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI NELER? Elma, içerdiği vitamin, mineral ve bitkisel bileşiklerle sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Harvard Üniversitesi'nin paylaştığı bilgilere göre elmanın içeriğinde şu besin öğeleri bulunuyor: Lif: Hem çözünür hem de çözünmeyen lif içerir. Sindirim sisteminin normal işleyişini destekler C vitamini: Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur Kuersetin: Antioksidan özellikleriyle bilinen bitkisel bir bileşiktir Kateşin: Antioksidan özellik gösteren flavonoidler arasında yer alır Klorojenik asit: Elmada bulunan doğal bitkisel bileşiklerden biridir Antosiyanin: Özellikle kırmızı elmanın kabuğunda bulunan ve rengini oluşturan pigmentlerdendir ELMA KABUĞUNU SOYMADAN TÜKETMEK NEDEN ÖNEMLİ? Elmanın içerdiği besin değerlerinden en iyi şekilde yararlanmak için taze ve bütün olarak tüketilmesi önerildi. Harvard Üniversitesi'nin değerlendirmesine göre elmanın kabuğunu soymak, lif ve flavonoid içeriğinin önemli bir bölümünün kaybedilmesine neden olabilir. Bu nedenle elmayı iyice yıkadıktan sonra kabuğuyla birlikte tüketmek daha fazla besin öğesinden yararlanmayı sağlayabilir. Elmayı kurutarak tüketmek ise özellikle C vitamini miktarını azaltabilir. Elma suyu tercih edildiğinde de sıkma, filtreleme ve pastörizasyon işlemleri nedeniyle meyvenin lif ve flavonoid içeriğinin önemli bir kısmı kaybolabilir. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda sadece 3 şahane elmalı reçete ile buluşturuyoruz. Faydaları saymakla bitmez, 100 gramında sadece 52 kalori bulunan, hem mistik, hem mitolojik, pek mübarek olan bu meyve, dünyada en çok tüketilen meyve olmanın haklı gururunu yaşıyor olsa da, elmadan yapılan tatlılar ve kurabiyeler de bu şöhretten nasibini alıyor. HAFİF TATLILAR 'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım' atasözümüzden hareketle, birine sunabileceğimiz en şahane ikram bence tatlılar oluyor. Benim bayramlarda pişirmeyi tercih ettiğim bu elmalı, şerbetli tatlı ve hafif bir tatlı atıştırmalık arayışında olan arkadaşlarıma bir kutu dolusu sunduğum bu nefis elmalı kurabiyeler ve eksiksiz tüm çocukların büyük aşkı olan elma şekerleri tam 'yarım elma, gönül alma' sözünün hakkını verir cinsten.