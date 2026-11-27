“Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Ekrem İmamoğlu ‘out’, Mansur Yavaş ‘in’…” diyen Abdulkadir Selvi “Mansur Yavaş ittifakı kuruluyor” başlıklı yazısında, muhalefet cephesinde yeni kurulan ittifakları ele aldı.

“Cumhurbaşkanı adaylığı denkleminde inenler ile çıkanların resmi. Ekrem İmamoğlu adaylık şansını kaybederken, Mansur Yavaş tek alternatif olarak öne çıkıyor” tespitini yapan Selvi, Hürriyet’teki yazısında şunları aktardı: “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına göre Özgür Özel, DEM’e yakın duruyordu. Hatta ilk CHP Genel Başkanı olduğunda DEM’e randevu vermekte gecikince Ekrem İmamoğlu tarafından uyarılmıştı. Ekrem İmamoğlu, ‘Kürtler olmadan nasıl seçim kazanacaklarını düşünüyorlar’ demişti. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında taca çıktı. Diplomasının iptali onandı, tutukluluğuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı itiraz oybirliğiyle reddedildi, üç ayrı davadan üç ayrı siyaset yasağı cezası aldı. ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak girdiğim cezaevinden cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarım’ hayalleri suya düştü. Özgür Özel bunu gördü. Gecikmeden adım attı.‘Kral öldü, yaşasın yeni kral’ moduna geçti. DEM’e dirsek çevirdi. İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceğini açıkladı. DEM’in bir daha düşün çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Bu işin görünen kısmı. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Özgür Özel, yeni bir ittifak kuruyor. Kiminle? Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu ile. Yeni ittifakın adı ulusalcı-milliyetçi cephe. YENİ Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nden oluşuyor. Bu ittifakın adı “ulusalcı-milliyetçi cephe”yse bunun cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş’tır. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’ndan umudunu kesince DEM Parti ile yollarını ayırdı. Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapacak olan bir ittifaka yöneldi. Zafer Partisi ve İYİ Parti’ye yanaştı. Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek ittifakın temellerini attı. Hatta parti sözcülüğüne merkez sağdan gelen Salih Uzun’un getirilmesi de bunun bir işareti olarak gösteriliyor. Özgür Özel milliyetçi partiler Zafer Partisi ve İYİ Parti’yle bir cephe oluştururken, Cumhur İttifakı cephesinde de yeni bir işbirliği zemini oluştu. AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti, Terörsüz Türkiye hedefinde bir araya geldi. Bu süreçler ittifakların oluşum süreci. Ne Özgür Özel’in Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu’na yakınlaşmasını hafife almak lazım ne de Kemal Kılıçdaroğlu ve İmralı heyetinin Bahçeli’yle görüşmesini... Yeni ittifaklar kuruluyor, eski ittifaklar dağılıyor”