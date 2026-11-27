Gıda ve Tarım Bakanlığı himayesinde ve Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenen Tarımda Milli Vizyon Zirvesi’ne katılan Tarım ve Ormanı Bakanı İbrahim Yumaklı, açık oturumda Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun sorularını cevaplayan Yumaklı,zirai ilaç kullanımında temmuz itibariyle yeni uygulamanın hayata geçeceğini söyledi.

TEMMUZDAN İTİBAREN 81 İLDE UYGULANACAK

Muharrem Coşkun'un, “Tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi noktasında mesela örneğin paketleme konusunda, etiketleme konusunda ne gibi düzenlemeler var ve güvenilir gıdadan ne anlamalıyız?” sorusuna Bakan Yumaklı’nın cevabı şöyle oldu:

Her bir vatandaşımızın güvenilir gıdayı tüketmek en doğal hakkıdır. Bu hak hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Herhangi bir gerekçeyle farklı bir şekilde kullanılamaz. Ne demek istiyorum? Bunu şimdi söyleyeceğim. Siz tarımsal üretimi olması gerektiği gibi yapmak durumundasınız. Verimli yapmak durumundasınız. Uygun tohumları ve fideleri, fidanları kullanmanız gerekir. Buraya kadar tamam. Ancak günümüz dünyasında nasıl insanlardaki hastalıklar çeşitlendiyse bitkiler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla sadece hastalıklar değil, yine zararlılara karşı da zirai ilaç kullanmamız gerekebilir. Bunu bütün dünya uyguluyor zaten. Önemli olan onu nasıl kullanacağınız. Yani beşeri ilacı kullandığınızda eğer doktorun verdiği dozajda kullanırsanız bir problem yok, şifa buluyorsunuz. Ama o dozajın dışında kullanırsanız ters etki yapıyor, sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Bitkisel üretimde de aynı. Zirai ilacı bir ziraat mühendisinin söylediği dozajda kullanmanız gerekir. Nasıl uygulanması gerekiyorsa o şekilde uygulamanız gerekir. Hangi periyotta uygulamanız gerekiyorsa ona göre uygulamanız gerekir. Bu kısmı bizim bakanlık olarak çiftçilerimizle bir arada götürmüş olduğumuz bir süreç. Ancak her zaman istenilen olmuyor maalesef. Dolayısıyla biz de bunu kontrol altına almak için B-reçete uygulaması getirdik. Yani bir insan hastalandığında doktora gidip reçetesini yazıyor, sonra da eczaneden alıyor, belirlendiği şekilde kullanılırsa aynısını zirai ilaç kullanımı için de getirdik ve Temmuz ayından itibaren Türkiye'nin 81 ilinde bu uygulanacak.

Yani sizin bir alanınız var. 10 dönümlük yere herhangi bir ürünü ekiyorsunuz, A ürününü ekiyorsunuz. O 10 dönümdeki A ürünü için uygun olan zirai ilacı alacaksınız ve kullanabileceksiniz. 100 dönüm için gidip ilaç alamayacaksınız. B ürünü için olanı alamayacaksınız. Bu son derece önemli, bunu ifade etmek istiyorum. İşin bu kısmı tabii zirai ilaç kısmı ama aynı zamanda siz ürününüzü ürettiniz, işlediniz, paketlediniz ve vatandaşımıza olması gerektiği gibi sundunuz. Burada da yine gıdanın tüketim tarafındaki, yani o süreçteki bütün unsurlarına da birebir de firmaların, kurumların, neyse, uyması gerekir. İşin bu kısmını da biz gıda üreticileriyle ve sunucularıyla, yani bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunanlarla yürütüyoruz. Burada da geçtiğimiz yıl 1 milyon 300 binin üzerinde, 1 milyon 300 bin denetim yaptık. Bu yıl yanılmıyorsam şu ana kadar 1.2 milyondu en son ölçtüğümüz ve sene sonuna kadar bu rakamı da aşacağız. 2.26 milyar liralık idari para cezası kestik. Şimdi bunlar rakamlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlarımız düzenli bir şekilde marketler, ürün paketleme tesisleri, hangi noktada bir ürün bir tüketicinin önüne sunuluyorsa o noktalarda denetimlerini yapıyorlar. Ondan analiz ediyorlar. Eğer usule uygun bir şey çıkmazsa, tüketicinin aleyhine, sağlığına ya da parasına, yani ona taahhüt edilen şekilde ürün sunulmamışsa, yani onun aleyhine bir durum oluşmuşsa, onun karşılığı olan biz cezayı veriyoruz. Eğer bu insanlarımızın sağlığını tehdit eder bir noktaya gelmiş ise onun için de savcılıklarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. Ve bunları da taklit, tağşiş diye adlandırılan, kamuoyunda bilinen, bizim de artık tam zamanlı olarak bütün vatandaşlarımız tarafından şeffaf bir şekilde görülebilecek ortamlarda onları yayınlıyoruz. Buradaki amacımız ceza vermek değil. Buradaki amacımız firmaların, kurumların markalarına zarar vermek değil. Ancak herkes vatandaşımızın en doğal hakkı olan güvenilir gıdayı onlara sağlamak zorunda. Bunun altını özellikle çiziyorum ve bu konudaki toleransımız da sıfır.

Yani şöyle örnek veriyorum; işte siz bir ürün aldınız, o ürünün üzerinde işte kalorisine kadar, içeriği vitamin değeri açısından ya da besleyiciliği açısından ne kadar, bunları etiketin üzerinde belirtmiş. Ama siz bunu analiz ediyorsunuz ve olması gerekenden %20 daha düşük, %10 daha düşük. O zaman diyoruz ki sen %100'ünü sağlayacağını taahhüt edip ona göre fiyatını belirlemiş olduğun bir ürünü %20 eksiğiyle aynı fiyata vatandaşa veremezsin. Sen bir peynir alıyorsunuz, ona tam yağlı peynir diyorsunuz, ona göre fiyat biçiyorsunuz, vatandaş ona göre parasını ödüyor. Onun içerisindeki ürünün yağ oranını yarı yarıya düşük veremez. Sen herhangi bir ürünün içeriğini belirlediğinde, onu vatandaşa söylediğinde ama o ürünün içerisinde farklı bir içerik çıktığında biz bakanlık olarak onun karşısındayız diyoruz. Bunun dışında da tabii gıda kodeksinde biraz önce siz söylediniz, önemli yenilikler yaptık. Dedik ki tüketiciler öncelikle hangi ürünü aldıklarını bir baksınlar. Markadan önce ürünün ne olduğunu bir görsünler etikette yani. Ne satıyorsanız. İkincisi, üreticiyi yanıltıcı herhangi bir şey olmasın. Yani şimdi şöyle düşünün; bir ürün var, ürünün üzerinde, paketin üzerinde neredeyse tamamında bir çilek resmi var. İşte çilekli süt. Ama içerisindeki çilek oranı binde bir. Şimdi bu yanıltıcı bir şey değil mi yani? Ya da bir et ürünü üretmiş, o et ürününün içeriğinde siz beklersiniz ki işte nasıl olması gerekiyorsa öyle ama o et ürününün içerisine kırmızı et, işte sucuk diyelim mesela, nasıl olması gerektiği bellidir, etiketinde de yazar ama siz onun içerisine işte tavuk eti de koyarsanız onun karşısında biz varız. Zirai ilaç kalıntısı olan herhangi bir ürünün o kalıntı değerlerinin düşmesini beklemeden hasat edip üreticiye işte manavda, markette, şurada burada eğer sunarsanız tüketicinin kullanımına, onun karşısında biz varız. Yani aslında çok bütün hayatımıza, bütün vatandaşlarımızın 86 milyonun hayatına değen 360 derecede bir sorumluluğu, üretim noktasından son nihai noktada sofraya gelene kadarki bütün süreçleri bakanlık olarak biz... Ben buradan sizin vasıtanızla bir duyuru yapmak istiyorum. Tabii biz bakanlık olarak bunları belli periyotlarda gerçekleştiriyoruz. Ancak en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı.

Güvenilir Gıda mobil uygulamasında benim biraz önce anlattıklarımdan çok daha fazla bilgilere orada ulaşabilirsiniz. Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaştığınızda bize çok kolaylıkla bildirebileceğiniz orada ilgili bölümler var. Yani son tüketim tarihi geçmiş bir ürünle karşılaştınız ya da hijyen açısından problemli bir şey var. Ben şimdi bunu kime, nasıl bildireceğim diye düşünmenize gerek yok. Hemen bir dakika içerisinde onun bizim tarafımızdan incelemeye konu olacak şekilde bize bildirebilirsiniz.

Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum; çünkü bana göre her bir vatandaşımız aynı zamanda eğer bir gıda denetçisi olursa hataları, yanlışları bir kenara bırakıyorum; elbette onun da bir cezai karşılığı vardır. Ancak vatandaşlarımızı hem sağlık yönünden hem maddi yönünden, onların aleyhine ürün ortaya çıkaranları veya bunu adet edinmişleri hep beraber biz engellemiş ve onları tabiri caizse ortadan kaldırmış oluruz diye söylemek istiyorum.