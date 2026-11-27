Başkan Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü El-Enany'yi kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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