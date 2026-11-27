Köfte yaparken genellikle kimyon, karabiber ve pul biber gibi baharatlara başvuruluyor. Öte yandan mutfakta alışılmışın dışına çıkmak isteyenlerin tercih ettiği bir başka malzeme var: Tarçın! İlk duyulduğunda şaşırtıcı gelse de köfte harcına eklenen az miktarda tarçın, şef dokunuşu tadı verecek. Tarçın, kendine özgü sıcak, hafif tatlı ve aromatik kokusuyla bilinen bir baharat. Köfte harcına çok az miktarda eklendiğinde diğer baharatların aromasını tamamlayabiliyor. Özellikle kimyon, karabiber ve yenibahar gibi baharatlarla birlikte kullanıldığında köftenin lezzetini zenginleştirebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ölçü. Fazla miktarda tarçın kullanılması etin doğal lezzetini bastırabileceği için küçük bir tutam yeterli. Kıyma, rendelenmiş soğan, ekmek içi, yumurta ve diğer baharatlar bir araya getirildikten sonra harca küçük bir tutam tarçın ilave edilebilir. Malzemeler iyice yoğrulduktan sonra harcın buzdolabında bir süre dinlendirilmesi, baharatların aromalarının birbirine geçmesine yardımcı olur.