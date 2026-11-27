Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bakası Salonu’nda Tarımda Milli Vizyon Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, milli tarımın önemine dikkat çekerek, “Tarım milli bağımsızlığımızın temel taşlarından biridir” ifadelerini kullandı.

KARAHASANOĞLU AÇIKLAMASINDA ŞU SÖZLERE YER VERDİ

Kıymetli davetliler, hepinizi şahsım ve Akit Medya Grubu adına sevgi ve muhabbetle selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada sadece tarım ve hayvancılığı konuşmak için değil, ülkemize katkı sağlayacak bir takım projeleri konuşmak için de buradayız.

Bugün dünyaya baktığımızda bunu çok daha açık görüyoruz. Savaşlar, iklim değişikliği, kuraklık ve küresel krizler bize bu gerçeği tekrar hatırlatmış oldu. Gıdayı kontrol eden geleceği de etkiler. Bu nedenle tarıma bakışımız yalnızca bugünü değil, yarının Türkiye'sini de güvence altına alan bir anlayış olmalıdır.

Yaşlı bir çiftçi tarlasına buğday tohumu ekiyormuş. Oğlu yanına gelerek sormuş: "Baba bu kadar uğraşıyorsun, ya yağmur yağmazsa?" "Yine de ekeceğim" demiş baba. Yaşlı çiftçi elindeki tohumları göstererek şöyle demiş: "Kazanmasak da mahsul almasak da bu tohum bugünün değil, bizden sonrası gelenlerin de ekmeğidir, geleceğin tohumudur" diyerekten oğluna nasihatta bulunmuş. İşte üretimin ruhu budur. Gerçek üretici yalnızca bugünü değil, kendisinden sonraki nesilleri de düşünür.

Bizim milli vizyonumuz da tam olarak budur. Bugünün çiftçisini destekleyen, yarının üreticisini yetiştirmek; bugünün besicisini güçlendirirken de geleceğin hayvancılık altyapısını kurmaktır. Çünkü tarım ve hayvancılık birbirini tamamlayan aynı zincirin halkalarıdır. Güçlü tarım olmadan güçlü hayvancılık, güçlü hayvancılık olmadan sürdürülebilir tarım mümkün değildir. Bu iki alana birlikte el atmak durumundayız.

Sayın Bakanım, değerli misafirler;

Tarım ve hayvancılık üretimi ülkemizin üretim gücü ise ormanlarımız da bu gücün hayat kaynağıdır. Çünkü ormanlarımızı korumak aslında geleceğimizi de korumaktır. Tarım ve hayvancılık ülkemizin üretim gücü ise ormanlarımız da bu gücün hayat kaynağıdır. Çünkü ormanlarımızı korumak aslında geleceğimizi korumaktır.

Güzel bir söz var: "Bir toplum gölgesinde kendisinin oturamayacağını bildiği halde ağaç dikiyorsa geleceğe inanıyor demektir." Yüce Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin" şeklinde bizlere nasihatta bulunuyor. Unutmayalım ki bir fidan dikmek bir başlangıçtır. O ormanı korumak ise bir medeniyet meselesidir. Çünkü güçlü bir Türkiye yalnızca üreten değil, toprağını, suyunu, ormanını ve doğal zenginliklerini de koruyan bir Türkiye'dir.

Evet, medyanın yaşanan bütün bu gelişmelerdeki görevi nedir? Medya yalnızca haber veren bir kurum değildir. Toplumun gündemini belirleyen, kamuoyu oluşturan ve geleceğe yön veren güçlü bir etkendir. Bazen bir sektörün önünü açar, bazen bir sorunu ülkenin gündemine taşır, bazen görünmeyen bir emeği görünür hâle getirir ve bazen de bir gencin hayatına yön verir. Düşünün, yıllarca üretim yapan bir çiftçimiz var; gecenin üçünde ahırına kalkan ve bir besicimiz var; köyünde modern tarım yaparak başarı elde eden gençlerimiz var. Peki onların hikâyelerini ne kadar duyurabiliyoruz? İşte medyanın görevi burada devreye giriyor. Medya üreticinin sesi, çiftçi ile tüketici arasında bir köprü, üretim bilincinin topluma ulaşmasında önemli bir güçtür.

Biz Akit Medya Grubu olarak bu sorumluluğun farkındayız. Bizim hedefimiz yalnızca tarımla ilgili haber yapmak değil; çiftçinin sorunlarını Türkiye'nin gündemine taşımak, hayvancımızın sesini duyurmak ve gençlerimize üretmenin ne kadar değerli olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı yalnızca masa başı haberciliğinden ibaret görmüyoruz. Çizmeyi giyip tarlaya, ahıra, meraya gitmeden, üreticimizin yanında oturmadan, derdini dinlemeden sesini duyuramayız. Elbette sorunları, problemleri dile getirecek, çözüm önerilerini gündeme taşıyacağız. Başarılı uygulamaları da kamuoyuyla paylaşacağız. Zira bizim anlayışımız nettir. Amacımız eleştirmek değil, çözüm üretmek; bağcıyı dövmek değil, üzüm yetiştirmektir.

Aynı zamanda gençlerimizi tarım ve hayvancılığa kazandırmak ve ziraat okullarını da yaygınlaştırmalıyız. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren üretimle tanıştırmalı, tarımı bir meslek ve gelecek fırsatı olarak görmelerini sağlamalıyız. Sadece tarımı öğretmek yeterli değil; gençlerimize bu alanda para kazanabilecekleri, kendi işlerini kurabilecekleri ve başarılı olabileceklerini de göstermeliyiz. Bunun için modern teknolojiyi, akıllı tarım uygulamalarını, kooperatifleşmeyi ve e-ticareti yaygınlaştırmalıyız. Bugün bir genç teknolojiyi kullanarak tarlasını yönetebiliyor, ürününü internet üzerinden satabiliyorsa ve emeğinin de karşılığını alıyorsa neden köyünde kalmasın? Neden çiftçilik yapmasın? İşte bizim hedefimiz tarımı gençlerimiz için daha cazip hâle getirmek olmalıdır. Bizler de medya kuruluşu olarak bu başarı hikâyelerini daha çok anlatmalıyız. Çünkü gençlerimizin önünde güzel örnekler olursa tarıma ve hayvancılığa olan ilgileri de mutlaka artacaktır.

Tarımda milli vizyon; kendi tohumumuza sahip çıkmak ve suyumuzu ve toprağımızı korumak, hayvan varlığımızı güçlendirmek ve üreticimizin kazancını artırmaktır. Kısacası kendi kendine yeten, üreten ve ürettiğine sahip çıkan güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Ancak milli vizyon sadece üretmek değil; üreticiye değer vermek, çiftçimizin itibarını yükseltmek ve toplumda üretim bilincini güçlendirmektir. Çünkü çiftçimiz sadece tarlasında ürün yetiştirmiyor; hayvancımız sadece ahırında üretim yapmıyor. Onlar bu ülkenin sofrasına, ekonomisine ve geleceğine katkı sağlıyor.

Her zaman üretenin yanında olacağız, çiftçimizin sesini duyuracağız, üreticimizin emeğini ve sorunlarını kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki üretim varsa bereket vardır, toprak işleniyorsa gelecek vardır, üretici güçlüyse Türkiye de güçlüdür.

Sayın Bakanım, değerli misafirler;

Akit Medya olarak biz de bu gerçeğin ve geleceğin iletişim tarafında sorumluluk almaya hazırız. Tarlanın sesi, üreticinin sesi, besicimizin sesi olacağız. Rabbim toprağımıza bereket, üreticimize güç, hayvancımıza bol kazanç, milletimize huzur ve ülkemize güçlü bir gelecek nasip etsin.

Sözlerime son vermeden teşrifleriyle zirvemizi onurlandıran Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Zirveyi gerçekleştirmiş olduğumuz bu salonu bize tahsis eden Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar'a, zirvemize sponsorluklarıyla destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, zirvemizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve saygıdeğer davetlilere teşekkür ediyor, zirvemizin hayırlara vesile olmasını cenabı Hak’tan niyaz ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sağ olsun, var olun, eksik olmayın.