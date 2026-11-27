UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 siyah-beyazlı taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda serbest bırakıldı.

Olayın hemen ardından devreye giren Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşerek yaşanan şiddet olaylarını kınamış, gözaltındaki vatandaşların derhal serbest bırakılmasını ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep etmişti. Bakan Gürlek’in girişimleri kapsamında Adalet Bakanlığı, dün akşamdan itibaren Gürcistan makamlarıyla yoğun görüşmeler gerçekleştirerek süreci yakından takip etti.

ADALET BAKANI GÜRLEK DEVREYE GİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşerek yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Bakan Gürlek'in görüşmede gözaltındaki Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve olayların sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep ettiği belirtildi. Adalet Bakanlığının dün akşamdan itibaren Gürcistan makamlarıyla yoğun temaslar yürüttüğü ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

16 TARAFTARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İlgili kurumların koordineli çalışmaları sonucunda gözaltındaki 16 Beşiktaş taraftarının tamamı serbest bırakıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BATUM'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Filistin bayrakları ve pankartları açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcü polisi biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 40 dakika ara verilmiş, hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmişti. Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullandığı görüntüler büyük tepki çekerken olaylar stadyumun dışına da taşmıştı.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELMİŞTİ

Yaşanan olayların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu da Gürcü polisinin müdahalesini sert bir dille kınayarak sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimlerde bulunacağını açıklamıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda Türk futbol kulübü de Beşiktaş'a destek mesajları yayımlamıştı.