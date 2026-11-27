Beşiktaş'ın uzun süredir merakla beklediği futbolcu: Gönderin gelsin! işte o hamle...
Beşiktaş, uzun süredir Newcastle United'dan Joe Willock'u almaya çalışıyor. Ara transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanan Beşiktaş'a beklediği haber geldi.
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Beşiktaş, uzun süredir Newcastle United'dan Joe Willock'u almaya çalışıyor. Ara transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanan Beşiktaş'a beklediği haber geldi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, defalarca Joe Willock'u istediklerini söylemişti. Yaz transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen oyuncu için ara transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar için beklenen haber sonunda geldi.
The Athletic'in haberine göre, Newcastle, sözleşmesinin son 6 ayına girecek olan Joe Willock için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık. Kartal, İngiliz yıldızı mümkünse devre arasında bitirmek istiyor.
Futbol kariyerine Arsenal'da başlayan ve ilk olarak kiralık forma giydiği Newcastle United'a 2021'de bonservisiyle transfer olan Joe Willock için Beşiktaş çalışmalarını hızlandırdı.
Beşiktaş'a sıcak bakan İngiliz oyuncunun transferinin mutlu sonla bitmesi bekleniyor.
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