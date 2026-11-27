Fındık kabuklarını küçük parçalara ayırarak bahçedeki bitkilerin çevresine serpebilirsiniz. Toprak yüzeyini örten kabuklar, nem kaybının azalmasına ve yabani otların gelişiminin sınırlandırılmasına yardımcı olur. Kabukların bitki gövdelerine doğrudan temas etmemesine özen gösterin. Tuzsuz ve temiz fındık kabuklarını ufalayarak kompost karışımına ekleyebilirsiniz. Karbon bakımından zengin olan kabuklar, sebze ve meyve atıklarıyla birlikte değerlendirilebilir. Ancak sert yapıları nedeniyle diğer organik atıklara göre daha geç parçalanırla Fındık kabukları, evde dekoratif ürünler hazırlamak için de kullanılabilir. Temizlenip kurutulan kabuklarla çerçeveler, dekoratif tabaklar ve çeşitli süs eşyaları hazırlanabilir. Saksıların yüzeyinde de doğal bir görünüm elde etmek için kullanılabilir.