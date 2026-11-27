"ALEVLER KIZIL DEĞİL, MAVİYDİ" O dönem gazetecilere konuşan Yusuf'un amcası Necmettin Akyol, "Bu ev daha önce 75 kez kendi kendine yandı. Alevler kızıl değil maviydi. Bundan önce ailenin 2 çocuğu daha boğularak öldürülmüş halde bulundu." demişti. Eşinin saçlarının kendi kendine yandığını ve bu olaydan sonra eşinin konuşamaz hale geldiğini öne süren Akyol, "Daha 1 yaşında olan bir çocuk, cama yetişmesi mümkün olmayan yerden aşağı düştü. Bir kaç kez hocaya gittik. 50 milyar lira para verdik. Çözüm bulamayınca evi terk ettik." ifadelerini kullanmıştı. İKİ ÇOCUĞUN DAHA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI Cinayet masası ekipleri, aynı binada kısa süre içinde iki çocuğun daha öldüğünü belirlemişti. Polis, 27 Ocak 2004'te 1 yaşındaki Özcan Akyol'un camdan düşerek, 18 Mart 2004'te de 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol'un çıkan yangın sonucu öldüğünü tespit etmişti. Emniyet güçlerinin yaptığı bu tespitler o dönem cinayet soruşturmasının seyrini değiştirmişti. Ancak yürütülen soruşturma ve yapılan yargılamalarda olayların failleri tespit edilememişti. ANNE VE ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Üç çocuğun ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden ele alınan cinayetlerle ilgili olarak yedi şüpheli gözaltına alındı. 22 yıl sonra gözaltına alınan şüphelilerden birinin Ayşe Akyol olduğu öğrendildi. 2005 yılında ölü bulunan Yusuf Akyol'un annesi olduğu öğrenilen kadın, diğer iki çocuğun da halası. Çocukların şüpheli ölümlerine ilişkin dosyaların, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden ele alındığını aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve Adli Tıp raporları ile iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini söyledi. Elde edilen delillerin üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına işaret ettiğini belirten Gürlek, Bu kapsamda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan bir, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan altı olmak üzere toplam yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı." dedi.