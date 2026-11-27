Emniyet güçleri, Türkiye'nin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde son iki haftada 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

BİNLERCE POLİS GÖREV ALDI

Uyuşturucu şebekelerini hedef alan operasyonlarda 2 bin 431 ekip ve 3 bin 889 personel görev yaptı. Çalışmalara 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğiyle de destek verildi.

TONLARCA ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1870 şüpheliden 1017'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 291'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

"BU KARANLIK DAMARI KURUTACAĞIZ"

Uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çeken İçişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”