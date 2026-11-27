Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bakası Salonu’nda Tarımda Milli Vizyon Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede açıklama yapan, Türk Telekom Ürün ve Hizmetler Direktörü Anıl Öztuncer” Büyük dönüşüm teknolojinin doğrudan geleneksel tarım arazilerine inmesiyle yaşanıyor. Bugün tarım teknolojileri dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline geliyor. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 milyar doları aşması beklenen bu pazar, nüfusun yarısından fazlası tarımla uğraşan Hindistan gibi ülkelerde de milyarlarca dolarlık devasa bir ekosisteme dönüşüyor. Artık tarlamızda dededen kalma yöntemlerle değil, gerçek zamanlı verilerle üretim yapılıyor.” İfadelerinim kullandı.

ANIL ÖZTUNCER ŞU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türk Telekom'u ve sahip olduğumuz teknoloji ekosistemini kısaca tanıtmak isterim. Türkiye'nin lider entegre telekom operatörü olarak bugün 58 milyonu aşkın abonemiz ve 81 ilimize yayılan, 592 bin kilometreyi aşan fiber ağımızla Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncülüğü çekiyoruz. Bu güçlü altyapıyı grup şirketlerimizin farklı alanlardaki uzmanlığı ve teknoloji etkinlikleriyle destekliyoruz. Bu ekosistemin bize sağladığı en önemli güçlerden biri de farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirebilmek. Bakın bugün de yaklaşımımızın örneklerinden biri olan insanlığın varoluşundan bu yana hiç değişmeyen en temel meselesi ve bu meselenin gelecekle kurduğu yeni bağı konuşacağız; yani dijital tarım.

Hepimizin bildiği bir kavram var, nedir bu? Maslow'un 1943 yılında ortaya koyduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi. Maslow ne demişti? İnsanın yaşam yolculuğunun beş basamaklı bir piramidi vardır. Bu piramidin zirvesinde kendini gerçekleştirme; altında saygınlık, ait olma ve güvenlik gibi basamaklar bulunur. Ancak tüm bu görkemli yapıyı ayakta tutan en alt katmanda çok basit ve çok biyolojik bir gerçek yatar: yeme, içme ve barınma. Karnı aç bir insandan ne yüksek erdemler, ne sanat, ne de toplumsal bir başarı bekleyebiliriz. İşte Alman şair Brecht'in o meşhur dizelerinde yüzümüze vurduğu gibi: "Önce karın doyar, ahlak ve diğer tüm değerler ancak ondan sonra gelir." İnsanoğlunun hayatta kalma mücadelesi tarih boyunca midesini doyurma çabasıyla da şekillendi.

TOPRAĞI İŞLEMEYİ DOĞAYA HÜKMETMEYİ ÖĞRENDİK

Hızlıca bir tarihe bakalım. İnsanlık yeryüzündeki varlığının yaklaşık yüzde 90'ını avcı ve toplayıcı göçebe toplumlar halinde geçirdi. Nüfus az, doğa ise cömertti ve o çağlarda atalarımız sanılanın aksine bugünkünden çok daha az çalışarak çok daha çeşitli ve besleyici gıdalara erişebiliyordu. Ta ki milattan önce 3500 yılına gelene kadar, bugünkü Bereketli Hilal coğrafyasına gelene kadar. İnsanlık orada tohumun sırrını çözdü. Sayın Genel Müdürümüzün de söylediği gibi: toprağı işlemeyi, mevsimleri takip etmeyi ve doğaya hükmetmeyi öğrendi. Artık doğanın sunduğu ile yetinmek zorunda değildi. Toprağa ektiği her tohum ona fazlasıyla geri dönüyordu. İnsan doğayı ehlileştirdiğini sanırken aslında toprağa, iklime ve mevsimlerin kaprisine bağımlı hale geldi ve gıda çeşitliliğimiz azaldı. Karnımızı doyurmak artık bedelsiz olmaktan çıkıp ağır bir emeğin karşılığı haline geldi.

Pekim, aradan binlerce yıl geçti. Bugün geldiğimiz noktada tablo nasıl gözüküyor? 20. yüzyılda amonyağın suni gübre olarak kullanılmaya başlamasıyla topraktan aldığımız verim patlama yaptı. Bugün milyarlarca insanın karnı her yıl üretilen yüz milyonlarca ton yapay gübre sayesinde doyuyor. Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık. Kusura bakmayın bakın; Birleşmiş Milletler verilerine göre tarımın icadından bu yana doğadaki 250 bin bitki türünden yalnızca 7 binini gıda olarak kullandık. Bugün dünya nüfusunun tükettiği gıdanın yüzde 75'i sadece 12 bitki ve 5 hayvan türünden oluşuyor. Bu da şu demek oluyor aslında: beslenme havuzumuz tehlikeli bir biçimde daralmış vaziyette.

NÜFUSUMUZU BİR GEZEGENİ TEKÜTEREK BESLİYORUZ

Üstelik mevcut üretim biçimimiz de sürdürülebilirlik sınırlarını çoktan aştı. Yapılan tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Bu da sofrâmıza milyarlarca yeni misafirin oturması ve onlar için devasa miktarda yeni su ve gıda kaynağı bulmamız gerektiği anlamına gelecek. Oysa biz bugün nüfusun... bugünkü nüfus bile gezegeni tüketerek besliyoruz. Şu an dünyadaki kullanılabilir arazilerin yüzde 40'ı tarım için kullanılıyor. Küresel sera gazı salınımının yüzde 30'u gıda üretiminden kaynaklanıyor. Fakat en kritiği ise içilebilir tatlı su kaynaklarının tam yüzde 70'ini tarımda harcıyoruz. Ve buna rağmen sistemimiz hala verimli değil. Sadece tarladaki zararlı haşereler yüzünden her yıl ürünlerin yüzde 20 ila 40'ı daha hasat edilmeden yok oluyor. Bunun da küresel ekonomiye maalesef faturası yılda 120 milyar doları aşıyor.

Tabii geçtiğimiz haftalarda COP31 zirvesi de ev sahipliği yaptığı ülke... bir iklim krizi gerçeği de kapımıza dayandı. 2050 yılına kadar dünya ekonomisine vereceği zararın 23 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Kuraklık artık uzak bir gelecek senaryosu da değil. Özetle önümüzdeki 35-40 yıl içinde insanlık tarihinin geçmiş 10 bin yılın, 10 bin yılın ürettiği toplam gıdadan daha fazla üretmesi gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu dar boğazdan nasıl çıkacağız? Bugün yaşadığımız gıda krizinin temelinde insanlığın tarihte hiç olmadığı kadar doğadan kopup kentlere yığılmasında yatıyor. 2050'ye geldiğimizde gelişmiş ülkelerin nüfusun yüzde 86'sı şehirlerde yaşayacak. Yediği domatesin nasıl yetiştiğini bilmeyen, sadece market rafındaki etikete bakan milyarlarca insan artan maliyetler yüzünden giderek daha niteliksiz ve sağlıksız gıdalara mahkum oluyor. Bu düğümü çözecek tek güç teknoloji.

GIDA BAĞIMSIZLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATAMAYIZ

Ancak teknolojinin tarıma dokunuşu beraberinde yeni tartışmaları da getiriyor. İlk akla gelen çözüm GDO. Tohumun DNA'sıyla oynayarak kuraklığa dayanıklı, haşerelere dirençli, yüksek verimli ürünler elde etmek kulağa çok güzel geliyor. Fakat GDO ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sıkı yasaklara tabi tutuluyor. GDO'nun asıl tehlikesi ise biyolojik olduğu kadar ekonomik ve politik. Çiftçinin kendi tohumunu saklayamadığı, her yıl aynı şirketlerden tohum ve ilaç almak zorunda kaldığı bir düzen ülkelerin gıda bağımsızlığını tehlikeye atıyor.

Bir diğer uçta ise şehirli insanın doğaya dönme çabası var. Hobi tarımı yapıyor. Balkonlarda, teraslarda, mutfak tezgahlarında kurulan mini sistemlerde kendi yeşilliğini yetiştirmek isteyen insanlar var. Ancak milyarlarca insanın temel kalori ihtiyacını saksıda yetişen ürünlerle karşılamak elbette mümkün olmayacaktır.

Gelelim neler yapabileceğimize. Büyük dönüşüm teknolojinin doğrudan geleneksel tarım arazilerine inmesiyle yaşanıyor. Bugün tarım teknolojileri dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline geliyor. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 milyar doları aşması beklenen bu pazar, nüfusun yarısından fazlası tarımla uğraşan Hindistan gibi ülkelerde de milyarlarca dolarlık devasa bir ekosisteme dönüşüyor. Artık tarlamızda dededen kalma yöntemlerle değil, gerçek zamanlı verilerle üretim yapılıyor. Nesnelerin interneti ve yapay zeka sayesinde tarlalar adeta konuşmaya başladı. Türk Telekom akıllı tarım çözümlerimiz ile toprağın altına yerleştirilen sensörler nemi ve mineral oranını anlık olarak çiftçinin cebine gönderiyor. Lokasyon bazlı mikro hava tahminleri sayesinde don ve fırtına riski günler öncesinden tespit ediliyor, hastalık ve zararlı istilası henüz başlamadan önlem alınıyor. Tarlalara kurulan fenolojik kameraları ve uydu görüntüleri bitkilerin gelişimini ve sağlığını tek tek analiz ediyor. Böylece çiftçi bütün tarlaya rastgele su ve gübre dökmek yerine sadece ihtiyacı olan bölgeye müdahale ederek maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor ve rekoltesini arttırıyor.

TARLADA 7/24 GEZEN OTONOM ROBOTLAR VAR ARTIK

Bir de hayatımıza giren topraksız üretim var, dikey tarım var. Burayı biraz daha hızlı geçeceğim ama dikey tarımı yüksek teknolojiyle donatılmış kapalı alanlarda yaptığınız zaman çok katmanlı modern bir seracılık gibi düşünebilirsiniz. Burada toprak olmayacak; bitkilerin köklere ihtiyaç duydukları tüm mineralleri içeren özel su bazlı çözeltilerin ve özel süngerlerin içinde büyüyecek. Güneş ışığının yerini ise bitkinin fotosentez ihtiyacına göre dalga boyunu otomatik ayarlayan enerji tasarruflu LED aydınlatmalar alacak. Ve bunların hepsi teknoloji sayesinde. Bu sayede bu dikey çiftliklerin çölün ortasında, şehir merkezlerinde, atıl kalmış bir gökdelene veya doğrudan süpermarketlerin arka deposuna kurabileceğiz.

Son olarak dijital tarımın ufku bununla sınırlı kalmıyor. Tarlada 7/24 devriye gezen otonom robotlar sadece yabancı otları hedef alıp temizleyebiliyor. Lazer ışınları kullanan akıllı korkuluklar mahsulü kuşlardan, kuşlara zarar vermeden koruyabiliyor. Bütün bunların altında da Türk Telekom gibi operatörlerin aslında sunduğu bağlantı, altyapı ve teknoloji yatıyor. Blokzincir teknolojisiyle yediğimiz elmanın hangi tarlada, hangi gün ekildiğinden hangi market rafına gelene kadar geçtiği her aşamayı şeffaf bir şekilde kayıt altına alabiliyoruz.

Özetlemek gerekirse Sayın Bakanım, değerli misafirler; hızla artan dünya nüfusu, daralan tarım alanları, tükenen su kaynakları ve yükselen maliyetler karşısında eski alışkanlıklarımızla devam etmemiz mümkün gözükmüyor. İnsanlığın geleceğini toprağın bilgeliğini teknolojinin gücüyle birleştirebilen yeni nesil dijital çiftçiler kuracak. Onlara ve ürettikleri bilgiye insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar ihtiyacımız olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.