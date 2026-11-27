İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında yürütülen Halk TV'yi fonlama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın üçüncü dalgasında 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

BELEDİYEDEN HALK TV'YE UZANAN PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen Bustech şirketinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet karşılığında ihaleler aldığı ve elde edilen paraların Halk TV ile bağlantılı kişi ve şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

Söz konusu paraların farklı banka hesapları üzerinden dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

YÜZDE 14'E VARAN KOMİSYONLA NAYLON FATURA

Soruşturma dosyasında, dört farklı yedek parça şirketi üzerinden gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturalar düzenlendiği belirtildi.

Şirketlere yüzde 12 ila 14 arasında komisyon verildiği, düzenlenen faturalar karşılığında teslim edilmesi gereken çeklerin ise Halk TV'nin kasasında ele geçirildiği aktarıldı.

AYLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRALIK ÖDEME İDDİASI

Dosyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de Halk TV spikerleri Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'na yönelik ödeme iddiası oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bustech şirketine hak ediş ödemeleri yapıldıkça çeklerin bankalardan nakde çevrildiği, Üner ve Bayramoğlu çiftine aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmî ödeme yapıldığı öne sürüldü.

Soruşturmada, bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı iddiası da yer aldı.

RÜŞVET PARALARININ FOTOĞRAFLARI DOSYAYA GİRDİ

Gizli tanıkların ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarına göre, Halk TV'nin ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bazı ihalelerinin usulsüz şekilde alındığı ileri sürüldü.

İhale ve hak ediş süreçlerinde görevli kişilere elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği iddia edildi.

Savcılık açıklamasında, rüşvet olarak verildiği öne sürülen paraların fotoğrafları, miktarları ve teslim edildiği yerlerin HTS kayıtları ve şüpheli beyanları üzerinden tespit edildiği belirtildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 9 İSİM

Özge Ece Üner Bayramoğlu – Halk TV spikeri

Deniz Bayramoğlu – Halk TV spikeri

Haydar Rüzgar – Bustech yöneticisi

Ulaş Eroğlu – İzmir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı

Aşkın Tahan – Belediye personeli

Ali Kemal Korgan – Korganlar firması sahibi

Hamza Okuyucu – HMF Taşımacılık sahibi

Ahmet Keçiyokuşu – Bustech yöneticisi

Halit Akın – Bustech satın alma müdürü

HALK TV HABER KOORDİNATÖRÜ YURT DIŞINDA

Haklarında gözaltı talimatı verilen isimlerden Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında, Esbakım firması sahibi Emre Kaya'nın firari durumda, Repar firması sahibi Recep Ersü'nün ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturma kapsamındaki suçlamalara ilişkin henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.