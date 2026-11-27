Hikmet Çetin son yolculuğuna uğurlandı!
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Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin son yolculuğuna uğurlandı. Çetin, Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin için TBMM’de gerçekleştirilen törenin ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze namazı kılındı.
Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Yakup Canbolat, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hikmet Çetin Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi
Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Hikmet Çetin’in naaşı Devlet Mezarlığı’na götürüldü.
Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, burada düzenlenen defin işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.