Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda üç isim, yürütülen soruşturma süreci ve son gelişmeler hakkındaki kritik detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Açıklamaların ardından bakanların basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli vatandaşlarımız, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla selamlıyorum. Yarın, yani cuma günü itibarıyla olağan tasfiyeye tabi fonlarda nihai tasfiyenin, olağanüstü tasfiye sürecinde olan fonlara ilişkin olarak ise bazı istisnai hâller dışında ara ödemelerin tamamlandığı bir aşamada kamuoyunu bilgilendirmek üzere karşınızdayız. Bundan sonraki süreç, bazı istisnai hâller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır. Bugün değerli bakanlarımızla birlikte fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yürüttüğümüz çalışmaları, aldığımız tedbirleri ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik yaklaşımımızı sizler aracılığıyla aziz milletimizle paylaşacağız.

Milletimizin bizden beklentisi, yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin, piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla giderken yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından itibaren attık, atmaya da devam edeceğiz.

Meşru yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ederek bu süreci yönetiyoruz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan değerlendirmelerle hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadan sorumlulukları somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek de hukuk devleti anlayışımızın bir gereğidir. Bu noktada herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Bu süreçte birçok dezenformasyonlar, siyasi polemikler yapılıyor. Hep birlikte görüyoruz. Biz bunlara bakmadan somut bilgilere, belgelere dayalı, hukuki kurallara dayalı bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak, bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. İnanıyoruz ki bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir.

28 Ağustos 2026 tarihinde SPK Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'i yayımlamıştır. Rehber, 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Rehber, bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış, düşük fiilî dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorunlu fonlar bir karantinaya alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla yedi portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun kurulca belirlenecek yöntemle tasfiyesine karar vermiştir.

"SORUNUN ÜZERİNE ÇOK BOYUTLU ŞEKİLDE GİDİLDİ"

131 adet fonun tekil yatırımcısı 455.758 kişi olarak belirlenmiştir. Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye hâlindeki 131 fon, toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Oranların bu seviyelerde olması, yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle, çok boyutlu şekilde gidilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 29 Eylül tarihinde tasfiye süreçlerinin kurumlarımızın genel koordinasyonunu sağlayarak sürdürülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için başkanlığımda Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Toplamda kurulumuz 11 defa toplanmış, çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir. Bu genel toplantılar dışında da çeşitli özel konulara ilişkin kurumlarımızın çok sayıda alt çalışmaları da yapılmıştır. Gerek yargı gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Devlet Denetleme Kurulumuz, fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır.

TÜM ÖDEMELER YARIN İTİBARIYLA GERÇEKLEŞMİŞ OLACAK

Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Burada rakamlar var ama onu daha sonra yazılı olarak da sizlere iletebiliriz. Süreçte yükümlülüklerin mevcut varlıklarıyla karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı Kanun ve SPK'nin kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine girilmiştir. Bu bağlamda Yüce Meclisimize de teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede olağanüstü tasfiyeyle ilgili kanuni düzenleme Meclisimizden geçmiş ve böylelikle bu kanuni çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifa etmişlerdir.

200 MİLYAR TL'YE YAKIN ÖDEME

Tüm fonlardaki tasfiye sürecindeki genel rakamlara bakacak olursak yarın itibarıyla bu 131 fondan 122'sinde 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Aşağı yukarı 200 milyara yakın bir ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Toplam 455.758 tekil yatırımcının 444.987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların aşağı yukarı %98'ine tekabül etmektedir. 401.754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı, ara ödeme olarak veya olağan tasfiye sürecinde, yarın itibarıyla ödenmiş olacaktır.

Bu süreçte 21.723 kişi, ara ödemelerde kanuni çerçevede esas aldığımız 1 milyon TL'lik ödemeyi nakdî olarak almıştır. Geçtiğimiz günlerde "1 milyon TL alan yok" şeklinde birtakım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın itibarıyla 21.723 kişi nakdî olarak 1 milyon TL ödeme almış olacaktır. Aynî olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40.000'in üstüne çıkmaktadır. Burada şu ayrımın da üzerinde durmak isterim. Herkese 1 milyon TL ödeme diye bir kural yok. Kanundan kaynaklanan kural, 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılmasıdır. Dolayısıyla alacağı 1 milyon TL'nin altında olanlar, doğal olarak 1 milyon TL'nin altında bir ara ödeme almıştır. Alacağı 1 milyon TL veya daha fazla olan ve az önce sayısını arz ettiğim kişilere ise bu aşamada en az 1 milyon TL ödeme yapılmıştır. Dikkat çekmek istediğim diğer bir husus ise 199 milyar TL'yi aşan bu ödeme için bütçemizden, Hazinemizden bir tek kuruş çıkmamış olmasıdır.

Burada net yatırım tutarı ve portföy değeri konusunu biraz açmak istiyorum. Net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyeleri olsa dahi daha önce yatırımlarından net kâr elde etmiş oldukları için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Bunu bir örnekle basitleştirmeye çalışayım. Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Bu 1 milyon TL'nin fondaki değeri arttı ve 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse, yani daha önce yatırdığı tutar kadar veya daha fazlasını sistemden çektiyse, artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor. Bu durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler. Bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Çünkü bu kişiler, kanunda öngörülen net yatırım tutarını sistemden çekerek zaten elde etmişlerdir.

Ancak altını çizmek isterim ki olağanüstü tasfiyedeki bu ödemeler ara ödemelerdir. Nihai tasfiye aşamasında bu ödemeler hak sahiplerinin alacaklarından mahsup edilecek ve oransal dağıtım yapıldığında bu hesaplar nihayetine ermiş olacaktır. Bu aşamada sadece olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin olarak bu kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir.

45 MİLYAR TL'Yİ AŞAN TAHSİLAT

TMSF bünyesinde her fon için ayrı ayrı olmak üzere 131 hesap açılmış, ayrıca bir de genel hesap açılmıştır. Çünkü her fonun hukuku kendi içinde. Her fon kendi içinde bir hukuka sahip. Dolayısıyla böyle hareket edilmiştir. Her bir fona gelen geri ödemeler o fondaki ödemeler için kullanılmış, genel fona gelen kaynaklar ise SPK'nın kanuni çerçevede belirlediği kurallar ve kriterler ışığında, hakkaniyet ve adalet ilkelerine göre fonlara dağıtılmıştır. Dolayısıyla TMSF bu süreçte çok önemli bir rol oynamıştır. Bugüne kadar geri kazanım hesaplarında toplam 45 milyar TL'nin üzerinde tahsilat sağlanmıştır. Tahsilatın devam ettiğinin de altını çizmek isterim.

Değerli katılımcılar, bir diğer husus da yurt dışına çıkarılan varlıklardır. Bugüne kadar MASAK tarafından belirlenen 12 milyar TL'nin üzerinde bir kaynak söz konusudur. Bu konudaki araştırmalar da devam etmektedir. MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Bildiğiniz üzere dün 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımızın ve ilgili kurumların katılımıyla yapılmıştır. Bu toplantıda Adalet Bakanlığını ilgilendiren çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri, önceki kurul çalışmalarına istinaden hazırlıkları tamamlanan ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme taslağının kanunlaşması için sürecin başlatılmasıdır.

Ülkemizin bir daha böyle bir sorunla karşılaşmaması için gerekli önlemleri almayı, finansal piyasalarda yatırımcı haklarını korumayı, istikrarın sürdürülebilirliğini esas almayı ve göz bebeğimiz ekonomimizin çarklarının dönmesine engel teşkil edecek her türlü iç ve dış müdahaleyi bertaraf etmeyi öngörmekteyiz. Çalışmalarımız, önleyici tedbirler kapsamında suistimallere ve art niyetli unsurlara yönelik cezai yaptırımları da açıkça ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnşallah taslak Gazi Meclisimizde kabul edildikten sonra sermaye piyasalarımızda otokontrol sistemi kurulacak, piyasa oyuncularının güven içinde olması sağlanacak ve vatandaşlarımızın hak ve hukuku teminat altına alınacaktır.

Aziz vatandaşlarımıza fon suistimaline ilişkin adli süreçte gelinen son durumu buradan ifade etmek istiyorum. Toplam 638 şüpheli bulunmaktadır.

138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur. Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen ve toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği çerçevesinde Adalet Bakanlığınca gerekli adımlar atılmıştır. Tutuklama, adli kontrol ve yakalama tedbirleri, her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız rakamları söyledi. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir. Soruşturmalar neticesinde, kanun dışı yollarla yurt dışına aktarılan maddi kaynaklarla ilgili de az önce söylediğim gibi Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık. İnşallah yaklaşık 13 milyar Türk lirasına tekabül eden bu yabancı paranın getirilmesi için adli iş birliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız.

Devletimiz işinin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum: Bizim milletimizden başka baş tacı yapacak bir değerimiz yoktur. Milletimiz adına, milletimizin hak ve hukukuna kasteden kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasının ana omurgası tamamlanmıştır. Elbette Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Ancak şu an itibarıyla bir yandan da iddianamenin yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız gece gündüz fedakârca çalışmaktadır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Tabii ekonomik kalkınma açısından çok kritik öneme sahip sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için gerçekten önemli adımlar attık. Müsaade ederseniz fon rehberini, özellikle yapacağımız yapısal düzenlemeleri ve sermaye piyasalarında bu türden bir sorunun bir daha yaşanmaması için aldığımız ve alacağımız tedbirleri sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim: Sermaye Piyasası Kurulumuz ağustos sonunda bir fon rehberi yayımladı. Aslında bu rehberle bu tür riskleri önemli ölçüde minimize edecek, yani bu türden sorunların bir daha yaşanmamasını sağlayacak çok kritik düzenlemeler hayata geçirildi. Burada serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildi.

Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdikleri işlemler, fon portföy değerinin %20'si gibi bir üst sınıra bağlandı. Yine serbest fonların portföy içeriğinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hâle getirildi. Böylece şeffaflık artırıldı. Yine KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiği %5'ten %3'e indirildi ve dolaylı payı %10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başlandı. Bütün bu adımlar aslında bu fonlarda şeffaflığı artıran, yoğunlaşmayı azaltan ve ilişkili taraflarla yapılan işlemlerden kaynaklanan riskleri azaltan düzenlemeler. Tabii bunlarla yetinmedik. Özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamı genişletildi. Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi artırmak için asgari %10 kira sertifikası şartı getirildi. Yine son dönemde bu fonlara giriş için nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Bütün yatırımcılar bu fonlara girerken nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda. Riskler çok net bir şekilde ortaya konuluyor.

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