“Toprağa Gömerek Elektriği Boşaltmak Şehir Efsanesi… 112’yi Arayın” Eve yıldırım düştükten sonra yapılması gerekenlere işaret eden Elbir, “Yıldırım; kalp ve solunum durmasına, yanıklara, sinir sistemi hasarına, kas ve göz yaralanmalarına, kulak zarı hasarına ve savrulmaya bağlı travmalara neden olabilir. Dolayısıyla değerlendirme yalnızca ciltte yanık bulunup bulunmadığına göre yapılmamalıdır. Diyarbakır’daki olayda yaralının üzerine toprak dökülmesinin tedavi edici bir faydası yoktur. Yıldırım çarpan kişinin vücudunda sonradan boşaltılması gereken elektrik yükü kalmaz. Acilen 112 aranmalı ve destek istenmelidir” dedi. Aşırı derecede eskimiş elektrik tesisatının yenilenmesinin önemli bir önlem olacağına dikkat çeken Güvenlik Kültürü Uzmanı Dr. Umut Elbir, “Kopmuş elektrik kablosu, devam eden elektrik kaçağı, yangın veya yeniden yıldırım düşmesi gibi çevresel tehlikeler ayrıca değerlendirilmelidir. Yaralıyı fırtına sürerken açık alanda bekletmek, hem kendisini hem de yardım edenleri yeniden tehlikeye sokabilir. Binaların elektrik tesisatlarında uygun sigorta ve kaçak akım koruma düzenleri bulunmalı; topraklama ve koruma elemanları kontrol edilmelidir. Ancak bunlar, yıldırıma karşı gerekli aşırı gerilim korumasının yerine geçmez” dedi.