TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecektir." denildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek ihalenin, Yayın İhale Komisyonunun gözetiminde ve noter huzurunda kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacağı aktarıldı.

400 MİLYON DOLAR BEKLENTİSİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya Çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 milyon dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak.”