Güney Kore, Kuzey Kore'ye yaptırımları devreye aldı

Kuzey Kore'nin daha önce benzeri görülmemiş sıklıkta füze denemeleri gerçekleştirmesi, ülkenin 2017'den bu yana ilk kez nükleer bomba denemelerine yeniden başlayabileceği yönünde endişeleri kuvvetlendirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'ye ait 10 askeri hava aracının Güney Kore'nin ağır şekilde silahlandırılmış olan sınırına oldukça yakın uçmasının ardından Güney Kore'nin de savaş uçaklarını havalandırdığı ifade etti.

Kuzey Kore Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattı

Açıklamaya göre, Kuzey Kore ayrıca doğu ve batısındaki "tampon deniz bölgelerine" yaklaşık 170 top mermisi fırlattı.

Kuzey Kore'yi gerilimi tırmandırdığı için kınayan Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) eylemlerinin 2018'de imzalanan ve sınır bölgesinde "saldırgan eylemleri" yasaklayan ikili askeri anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti.

Bazı analistler, Kuzey Kore'nin Çin'de yakından izlenen Komünist Parti kongre seçimleri bitene kadar herhangi bir test gerçekleştirmesini beklemiyor. Kongre seçimleri 16 Ekim'de başlayacak.

Güney Kore'de yaptırım

Güney Kore, ayrıca yaklaşık beş yıldır ilk kez Pyongyang'a yönelik yaptırımları devreye alarak, füze geliştirme çalışmalarında yer alan 15 kişiyi ve 16 kurumu yaptırım listesine aldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Kore'yi uyardı, provokasyonları durdurma ve gerilimi tırmandırmayı bırakma çağrısında bulundu.