Güneş enerjisinin suyu ölüme neden oldu: Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Herkes bu detaya şok oldu
Ordu'da çok şaşırtıcı bir olay yaşandı! Güneşin sınırsız enerjisinden en doğru bir şekilde yararlanmak insanlık için hayli önemli fakat dikkatli olunması gerekiyor. Suyun tehlikesi, böylesi görülmedi: Ordu ilçesinde çatısındaki güneş enerji suyundan yanarak ağır yaralanan yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Herkesi üzen haber: Bu kadar da olmaz, şeytanın bile aklına gelmez dedirtti.
Ordu'da evinin çatısındaki güneş enerji suyundan yanarak ağır yaralanan yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Evinin çatısını tamir ederken güneş enerjisi deposundaki sıcak suyun üzerine döküldü.
Olay, Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Mustafa Çetin evinin çatısında tamir sırasında güneş enerjisi deposundaki sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak ağır yaralandı. Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Samsun'daki hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mustafa Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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