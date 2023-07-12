Güneş enerjisinin suyu ölüme neden oldu: Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Herkes bu detaya şok oldu

Ordu'da çok şaşırtıcı bir olay yaşandı! Güneşin sınırsız enerjisinden en doğru bir şekilde yararlanmak insanlık için hayli önemli fakat dikkatli olunması gerekiyor. Suyun tehlikesi, böylesi görülmedi: Ordu ilçesinde çatısındaki güneş enerji suyundan yanarak ağır yaralanan yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Herkesi üzen haber: Bu kadar da olmaz, şeytanın bile aklına gelmez dedirtti.