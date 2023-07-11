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Ekonomi Dünyaca ünlü Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza! Duyanlar şaşkına dönüyor, kulaklarına inanamıyor
Ekonomi

Dünyaca ünlü Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza! Duyanlar şaşkına dönüyor, kulaklarına inanamıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-11 19:43:00 - 2023-07-11 19:46:52
Dünyaca ünlü Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza! Duyanlar şaşkına dönüyor, kulaklarına inanamıyor

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın yasa dışı ücretler almak, kredi kartı ödüllerini alıkoymak ve sahte hesaplar açmak suçlamaları üzerine 250 milyon dolar ödeyeceği bildirildi. Dünyaca ünlü banka maalesef büyük sıkıntıda! Herkes şaşkın

Tüketici Finansal Koruma Bürosu'ndan (CFPB) yapılan açıklamada, söz konusu suçlamalar nedeniyle Bank of America'ya karşı harekete geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, hesaplarında yetersiz bakiye bulunan müşterilere uygulanan ücretleri ikiye katlaması, kredi kartı müşterilerine vadedilen ödül ikramiyelerini alıkoyması ve hassas kişisel bilgilerin, müşterinin bilgisi veya yetkisi olmadan hesap açmak için kötüye kullanılması nedenleriyle Banka'ya, müşterilerine 100 milyon dolardan fazla ödeme talimatı verildiği aktarıldı.

Bank of America'nın ayrıca, tespit edilen yasa dışı işlemler nedeniyle Para Birimi Kontrol Ofisi'ne (OCC) 60 milyon dolar, CFPB'ye de 90 milyon dolar ceza ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CFPB Direktörü Rohit Chopra, söz konusu uygulamaların yasa dışı olduğunu ve müşterilerin güvenini zedelediğini belirterek, "CFPB, bankacılık sistemi genelinde bu uygulamalara son verecek." ifadesini kullandı.

Bank of America, 68 milyon kişi ve küçük işletme müşterisine hizmet veriyor. 31 Mart 2023 itibarıyla 2,4 trilyon dolarlık konsolide aktifi ve 1,9 trilyon dolarlık yurt içi mevduatı bulunan Bank of America, ABD'deki en büyük ikinci banka konumunda bulunuyor.
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CFPB, geçen yıl da ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'ya otomobil ve konut kredilerinin (mortgage) yanı sıra mevduat hesaplarını kötü yönettiği suçlamalarıyla 3,7 milyar dolar ceza vermişti.

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