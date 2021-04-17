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Spor Görev alamayınca 300 bin Euro'luk maaşını iade etti
Spor

Görev alamayınca 300 bin Euro'luk maaşını iade etti

Milan'a transfer olduktan sonra sadece 4 maçta forma giyebilen Mario Mandzukic, 300 bin Euro'luk maaşını iade etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:43:00 -
Görev alamayınca 300 bin Euro'luk maaşını iade etti

Milan ile sözleşmesi 6 aylık olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic, sık sık sakatlandığı için yalnızca 4 lig maçında görev yapabildi. Mandzukic, hiç forma giyemediği Mart ayında aldığı maaşı ise kulübe iade etti.

Mandzukic'in davranışıyla ilgili konuşan Milan Başkanı Scaroni; "Olağanüstü bir jest. Mandzukic bu davranışla meslek ahlakının ne kadar yüksek olduğunu hepimize gösterdi." dedi.

Milan Başkanı Paolo Scaroni, Mandzukic'in kulübe iade ettiği 300 bin Euro'luk maaşının, bir vakfa bağışlanacağını ve gençlerin eğitimi için kullanılacağını duyurdu.

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