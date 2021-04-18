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Spor Gökhan Töre otoparkta o isimle karşılaştı!
Spor

Gökhan Töre otoparkta o isimle karşılaştı!

Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta penaltıya sebebiyet veren Gökhan Töre'nin maçın hakemi Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 10:17:00 -
Gökhan Töre otoparkta o isimle karşılaştı!

Süper Lig'de Beşiktaş Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken Gökhan Töre'nin hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Ankaragücü maçının son anlarında Paintsil’i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin, Vodafone Park’ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Gökhan’ın penaltı sorması üzerine Özkahya’nın, “Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. ‘Kesin penaltı’ deyince penaltıyı verdim” dediği aktarıldı.

Gökhan Töre’nin bu cevap üzerine bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi. (Skorer)

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