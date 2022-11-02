Gerard Pique'nin satın aldığı otel arazisinden çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Barcelona oyuncusu Gerard Pique'nin otel yapmak için satın aldığı arazide yapılan kazı çalışmalarında toplu mezar bulundu.
Ünlü futbolcu Gerard Pique'nin otel yapmak için satın aldığı arazide 250 tane mezar bulunduğu bildirildi.
Barcelona oyuncusu Gerard Pique'nin turizm kenti Malaga'nın Costa del Sol bölgesinde 2015 yılında satın aldığı otel arazisinde 250 tane mezar bulunduğu belirtildi.
Aynı zamanda İspanya milli takımında da oynayan Pique'nin söz konusu arazi için 20 milyon dolar harcadığı ifade edildi.
Alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian; "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğu boştu. Muhtemelen bu mezarlar hiç kullanılmadı ve korunacak kadar değerli değiller." dedi.
Raporun tamamlanmasının ardından otel inşaatının 2023 yılında başlayabileceği belirtiliyor.
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