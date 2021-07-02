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Yerel Gemlik'te üzen görüntü
Yerel

Gemlik'te üzen görüntü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ölü yavru yunus balığı kıyıya vurdu. Yavru yunusu görenler üzüntülerini gizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 17:09:00 -
Gemlik'te üzen görüntü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize girmek isteyen vatandaşlar kıyıya vuran yavru yunus balığını görünce şaşkına döndü.

Kıyıya vuran balığın yakınına giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu.

Yunus balığının vücudunda darbe izleri ve kesiklerin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi.

Belediye ekipleri kıyıya vuran balığı bulunduğu yerden kaldırarak araştırma başlattı.

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