Geleceğin virtüözleri AKM'de buluşuyor

Dünyanın farklı ülkelerinden genç piyanistleri Türkiye’nin yetenekli müzisyenleriyle buluşturan 7. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması, final gecesiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerin karşısına çıkacak. Uluslararası yarışmanın finalistleri, 15 Kasım’da Orchestra’Sion eşliğinde sahne alarak ödüller için performanslarını sergileyecek.



Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından 2013’ten bu yana iki yılda bir düzenlenen İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması, dünyanın dört bir yanından profesyonel müzisyenleri bir araya getiriyor. Yarışma aynı zamanda Türkiye’nin genç müzisyenlerini dünya sahnesiyle buluşturan, uluslararası sanat çevreleriyle bağ kurmalarına olanak sağlayan ve İstanbul’u klasik müziğin önemli merkezlerinden biri olarak konumlandıran bir sanat platformu olma niteliği taşıyor.

Uluslararası saygınlığa sahip jüri kadrosu, genç sanatçıların sanatsal gelişimine verdiği önem ve kültürler arasında kurduğu müzikal bağlarla yarışma, bir rekabet ortamının ötesinde, geleceğin piyanistlerini keşfetmeye ve desteklemeye yönelik önemli bir sanat buluşması niteliği taşıyor. Sanat direktörlüğünü Jean-Yves Clément’ın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri arasında Geoffroy Couteau, Gülsin Onay, Denis Pascal, Joseph Moog, Juliette Journaux ve Toros Can bulunuyor.





Bir yarışmadan fazlası: Geleceğin müziğine açılan bir sahne

Bir hafta boyunca gerçekleştirilecek ve dört turdan oluşacak yarışmanın ilk üç turu Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’nde yapılacak. Final gecesinde, finale kalan genç piyanistler Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra’Sion eşliğinde sahne alacak. Performansların ardından düzenlenecek ödül töreniyle yarışmanın kazananları açıklanacak.

Atatürk Kültür Merkezi, bu özel final gecesine ev sahipliği yaparak farklı ülkelerden gelen genç yeteneklerin uluslararası müzik dünyasıyla buluşmasına, sanatsal paylaşımın güçlenmesine ve İstanbul’un kültür-sanat yaşamının zenginleşmesine katkı sunacak.

7. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması, 15 Kasım saat 20.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek final gecesinde sanatseverleri ağırlayacak.