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Gündem Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni isimler gözaltına alındı. Savcılık, kanalın kara para suçunda paravan olduğunu iddia ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2. dalga operasyon düzenlendi.

8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, 1'i ise aranıyor.

Başsavcılığın açıklamasında, Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu öne sürülen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılında İzmir'de paravan şirket olarak kurdurulduğu iddia edildi.

Şirket aracılığıyla usulsüz ihaleler alındığı, bu ihalelerden elde edilen gelirlerin Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, Mahiroğlu'na ait diğer şirketler ve kişisel hesaplara aktarıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, yurt içi ve yurt dışı SWIFT işlemleriyle gerçekleştirilen para transferlerinin, farklı hesaplar arasında kısa süre içerisinde birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı iddiası da araştırılıyor.

RÜŞVET İDDİALARI

Soruşturma dosyasında yer alan gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarında, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çeşitli ihaleler alındığı öne sürüldü.

Araç bakım ve onarım, temizlik işleri ve maske alımı gibi alanlarda gerçekleştirilen ihaleler kapsamında, ihale ve hakediş ödemeleri sırasında bazı sorumlulara elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği iddia edildi.

Başsavcılık, Halk TV'nin söz konusu süreçte topluma karşı bir kalkan olarak kullanıldığı iddiasının da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

İLK OPERASYONDA 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada daha önce düzenlenen ilk dalga operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltı kararı çıkarılan isimler şunlar:

1. Ramazan T. (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri-İstanbul)

2. Filiz B. (Büro Memuru-İstanbul)

3.Emre K. FİRAR (Şirket sahibi)

4.İbrahim S. (İnşaat firması ortağı)

5.Murat T. (Firmada Proje Yöneticisi)

6.Haluk Harun T. (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı)

7.Mehmet M. (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrolör)

8.İbrahim T. (Başka bir dosyadan tutuklu )

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