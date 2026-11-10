Türkiye-Belçika maçının hakemi belli oldu
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Mirel Turkes olacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Lukas Fahndrich oturacak, AVAR'da ise Luca Cibelli eşlik edecek.
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