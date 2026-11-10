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Gündem Devlet erkanı Mustafa Kemal'in mezarındaydı: İşte Erdoğan'ın Özel Defter'e yazdığı mesaj
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Devlet erkanı Mustafa Kemal'in mezarındaydı: İşte Erdoğan'ın Özel Defter'e yazdığı mesaj

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Devlet erkanı Mustafa Kemal'in mezarındaydı: İşte Erdoğan'ın Özel Defter'e yazdığı mesaj

CHP 1'inci Genel Başkanı Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Mustafa Kemal'in mezarına gitti.

CHP 1’inci Genel Başkanı Mustafa Kemal’in ölümünün 88'inci yılında ilk anma töreni Anıtkabir’de düzenlendi. Mustafa Kemal’in mezarındaki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki korteje, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Mustafa Kemal’in mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

 

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ebedi âleme irtihalinizin 88. sene-i devriyesinde, zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık nişaneleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.

 

Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız.

Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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Yorumlar

ersin

türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu

Saim genç

m.kemali koruma kanunu,5816 kaldırılsın 10 kasimlarda m.kemali gerçek anlamda anılsın. Not Dünyada tek kişi kanunla korunan (ölü) m.kemal
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