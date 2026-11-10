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Dünya O ülkede faciadan dönüldü! İnsansız hava araç parka düştü
Dünya

O ülkede faciadan dönüldü! İnsansız hava araç parka düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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O ülkede faciadan dönüldü! İnsansız hava araç parka düştü

Güney Kore’nin Gimpo şehrinde orduya ait bir insansız hava aracı eğitim sırasında parka düştü.

Güney Kore’de askeri eğitim sırasında yaşanan İHA kazası paniğe neden oldu.

 

Gyeonggi eyaletine bağlı Gimpo şehrindeki bir parka orduya ait insansız hava aracı (İHA) düştü. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, eğitim sırasında meydana gelen kazanın iletişim arızasından kaynaklandığının değerlendirildiği ifade edildi. Yere çakılan İHA'nın enkazının olay yerinden kaldırıldığı aktarıldı. Güney Kore Ordu Sözcüsü Yüzbaşı Bae Seok-jin kazanın herhangi bir sivil hasara yol açmadığını vurgulayarak, "İHA'nın kendisinde meydana gelen hasar dışında herhangi bir can kaybı veya sivillere yönelik zarar bildirilmedi" dedi. Kazayı Kuzey Kore ile ilişkilendiren spekülatif söylentilere itimat edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bae, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını vurguladı.

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